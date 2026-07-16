Iván Martínez, portero del Numancia: "Este es el sitio donde más ilusión me hacía estar"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha presentado a uno de los dos guardametas que defenderán el arco de Los Pajaritos en la temporada 26-27. Se trata del arquero soriano Iván Martínez Marqués, quien ha firmado por dos temporadas y que en su presentación admitió que defender la elástica numantina le hace «una ilusión enorme», más allá de que su objetivo es aportar su granito de arena a devolver a la entidad soriana «tarde o temprano al lugar que se merece».

Iván Martínez Marqués (Ágreda, 19-02-2002) es soriano y procede de la comarca del Moncayo, una zona que es prolija en generar buenos y excelentes deportistas, en algún caso auténticos campeones. En el caso del arquero rojillo, de 184 centímetros, cabe señalar que militó en la S.D. Ágreda hasta los 12 años, momento en el que dio el salto a Tajonar. «Es cierto que he estado siete año en Pamplona y en diversas ciudades pero siempre que he podido he vuelto a Ágreda», ha señalado durante su presentación.

El nuevo arquero rojillo se modeló en Tajonar para luego pasar por el C.D. Castellón, Hércules, Unionistas de Salamanca o Cartagena la pasada temporada. «Dentro de lo joven que es, tiene experiencia en Primera RFEF. Su corazón le ha pedido volver aquí», ha recordado el director deportivo del Numancia, Toni García, durante la presentación. A ese bagaje en la cantera de Osasuna y otros equipos hay que añadir sus internacionalidades con las categorías inferiores de la selección española.

El jugador agredeño ha admitido en su presentación que le hace una «ilusión enorme», recalar en Los Pajaritos. «Probablemente es el sitio en el que más ilusión me hace estar», ha añadido para reconocer que durante este tiempo, cuando ha podido, ha estado en la grada de Los Pajaritos para ver a los rojillos.

Iván Martínez ha indicado que no ha sido fácil tomar la decisión de recalar en Soria. En parte porque tenía encima de la mesa propuestas de equipos de Primera Federación si bien el proyecto deportivo numantino terminó de inclinar la balanza: «No fueron unas negociaciones fáciles entre Toni y yo. Ha tomado su tiempo, su proceso de reflexión porque no era un paso fácil, representa una responsabilidad importante como agredeño, como soriano, el estar aquí, el defender este escudo. Si quería dar este paso, quería hacerlo con toda la responsabilidad del mundo».

«Desde luego ser soriano ha valido para tomar la decisión pero el tomar la decisión engloba mucho más. Engloba el proyecto deportivo, lo que es el Numancia, la apuesta del Club, crecer de la mano del Club, sentirme importante...todo eso pesa más que estar en casa. Es importante estar en casa, con los amigos y con la familia, pero lo deportivo es lo primordial», ha apuntado para admitir que conoce al ex capitán Javi Bonilla, con quien comparte amigos y tiene familiares en común, y significar que se siente «muy arraigado a la tierra». El arquero agredeño ha reconocido igualmente haber desechado propuestas de Primera Federación por recalar en Soria y subrayaba que «no hay comparación», entre el proyecto que puede proponer el Numancia y el que te puedes encontrar un peldaño por encima en la competición.

Sobre los objetivos marcados, Iván Martínez indicaba que su aspiración no es otra que «devolver al Numancia, tarde o temprano, al lugar que se merece. Por eso estoy aquí, por eso está Toni, por eso está el míster y por eso creo que estamos todos», ha detallado en su presentación.