Heraldo-Diario de Soria

ORIENTACIÓN

Pinares congrega a 480 participantes con motivo de la V y VI jornada de la Liga Norte

David Rojas Jiménez se impuso en las pruebas de media distancia e intermedia de la categoría élite mientras que Judit Ravell lo hizo en media distancia y María Bermejo Agustín en intermedia

Unos participantes en el momento de tomar la salida.

Unos participantes en el momento de tomar la salida.MONTESEGURO FOTO

Publicado por
Jon Ander Uriarte
Soria

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La comarca de Pinares ha acogido durante este fin de semana la V y VI prueba puntuable para el Campeonato de la Liga Norte de Orientación a Pie, una cita organizada por el Club de Orientación Navaleno que ha congregado finalmente a unos 480 participantes llegados desde diferentes puntos de la geografía española. 

Dividido en varias categorías, desde los 14 a los más de 65 años en grupos de cinco en cinco años, la jornada del sábado acogió en las inmediaciones de la Cuerda del Pozo y el pinar de El Cabezo la prueba de media distancia, una cita en la que el recorrido, en función de la edad, oscilaba entre 1,5 y 7 kilómetros. En la categoría élite masculina el triunfo recaía en David Rojas Jiménez (Madrid-Alabarda), seguido a nueve segundos de Eduardo Gil Marcos (Burgos T Jalve) y Quim Vich Díaz Guerra (Barcelona COC) a 2.31. En élite femenina sobre esta distancia la vencedora era Judit Ravell Solé (Tarragona Montsant), seguida de María Bermejo Agustín (Ibón Zaragoza) a 1.10 y Mar Serrallonga Rosell (a Goxtreme Barceló) a 1.45. 

Durante la jornada del domingo la acción se trasladó a Molinos de Duero y congregó a unos 30 participantes más que el domingo en la prueba intermedia, con distancias entre los 3 y los 10 kilómetros en función de la categoría. En categoría elite repitió triunfo David Rojas Jiménez seguido muy de cerca, a tan solo tres segundos, Eduardo Gil Marcos, igualmente segundo en la jornada del sábado. La tercera plaza recayó en Daniel Sanz Vicario (Valladolid CDP-O), a 1.50 del ganador. En féminas se invertía el pódium de la primera jornada y María Bermejo se alzaba esta vez con el triunfo aventando en 2.15 a Judit Ravell. La tercera plaza era para Mar Serrallonga. 

Al finalizar la competición el director técnico de la prueba y uno de los responsables del Club de Orientación Navaleno, Mario Vidal, realizaba la siguiente reflexión sobre el fin de semana: "Todo ha ido fenomenal y la gente se ha ido muy contenta. La próxima cita la tendremos en agosto que es una competición más importante ". La cita a la que hacen referencia desde el club pinariego tendrá lugar el próximo 29 y 30 de agosto, citas correspondientes a la Liga Española de Orientación que se desarrollarán en Covaleda y Duruelo en las modalidades de Sprint, Media Distancia y Distancia Larga.

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