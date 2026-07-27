Estos son los cuatro jugadores a prueba en el Numancia

Mahamadou Cisse es uno de los jugadores que ha empezado a entrenar hoy con el Numancia.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha comenzado a entrenar este lunes sobre el verde de la Ciudad Deportiva y lo ha hecho con cuatro jugadores que estarán a prueba para ser evaluados por el cuerpo técnico y la Dirección Deportiva de cara a una posible incorporación al equipo. ¿Quiénes son estos cuatro jugadores?

Uno de ellos es francés de origen maliense. Mahamadou Cissé (Vitry-sur-Seine, 15/01/2002) es un central zurdo de 190 que puede actuar como lateral. Formado en el fútbol francés (US Ivry U18, Montfermeil U19, SC Toulon B, Bourges B, FC Gueugnon, Bergerac), la temporada pasada actuó en el Swift Hesperange de Luxemburgo, equipo que milita en la categoría más importante del fútbol luxemburgués.

Otro de los jugadores a prueba es Mario Prol Brea (Santiago de Compostela, 04/07/2002), un mediapunta que ha pasado por las categorías inferiores del CD Lugo y del Celta de Vigo, este último en su etapa juvenil. De ahí dio el salto a Tercera División para jugar en el Noia y la S.D. Arzua. Durante las tres últimas temporadas ha militado en el C.D. Boiro de Tercera, equipo en el que anotó seis goles el pasado curso.

José Ignacio Goma Jiménez (Nacho Goma, Jerez de la Frontera, 24/08/1997) es un mediocentro de corte ofensivo con experiencia en Segunda y Primera Federación. Xerez Deportivo, A.D. Mérida, Atlético Sanluqueño son algunos de los equipos por los que ha pasado. Durante las dos últimas temporadas ha militado en el C.D. Estepona, escenario en el que la temporada pasada participó en 32 partidos y anotó cuatro goles.

El cuarto jugador a prueba con los rojillos es Diego Revuelta Piñeiro (17/08/2008), un joven mediocentro que se ha formado en la cantera del Málaga y Marbella F.C. En el club marbellí entró en categoría cadete y se mantuvo hasta la pasada temporada en la que jugó en el conjunto juvenil.