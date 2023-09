El Numancia quiere ganar en Segovia en un estreno de Liga condicionado por el mal estado del campo

Félix Tello Soria

Las probaturas se acabaron para el C.D. Numancia de Javi Moreno con el inicio de la competición oficial de una Segunda Federación en la que los rojillos son claros candidatos para conseguir el ascenso. Los ensayos quedan aparcados y lo importante ahora son los puntos, los tres que hay en juego en esta primera jornada en el campo de La Albuera de Segovia, un escenario que condicionará el juego por el mal estado del césped. Enfrente una Gimnástica Segoviana asentada en la categoría y que el curso pasado se metía en el play off de ascenso por subir a Primera Federación.

Y es precisamente el ascenso el único objetivo de un Numancia que en la capital del acueducto quiere dar el primer paso para volver lo antes posible a la Primera Federación. Por delante un total de 34 jornadas en las que el reto número uno es ser campeón de este Grupo V para que el ascenso se logre de manera directa. El mal menor sería entrar en el play off, aunque este Numancia aspira inicialmente a ocupar esa codiciada primera posición.

Luces y sombras en la pretemporada de un Numancia en el que sólo tres futbolistas repiten de la pasada campaña como son Tamayo, Vicario y Óscar García. Es el Numancia de los regresos con la vuelta de futbolistas importantes como Bonilla, Diamanka y Lupu, además del entrenador Javi Moreno, que casi un cuarto de siglo después defenderá de nuevo los intereses de los sorianos. También es el regreso de cedidos como son los canteranos De Frutos y David Sanz. Precisamente Óscar de Frutos vuelve a un escenario como La Albuera donde la temporada pasada rindió a un gran nivel en el apartado defensivo.

Arrancar la temporada con buen pie es vital para la confianza de un Numancia que necesita de alegrías después de varapalo del curso pasado cuando de manera inesperada sufría la pérdida de la categoría. El equipo necesita de buenas noticias y la sufrida afición numantina también. La experiencia del mal inicio de la campaña pasada debe servir de aprendizaje para los rojillos. Ganar en Segovia sería un espaldarazo para confirmar el proyecto de los sorianos.

Pero sumar los tres puntos en La Albuera no será nada sencillo ya que enfrente estará un adversario que el ejercicio anterior peleó por dar el salto de categoría. Hace un par de años la Gimnástica Segoviana estaba jugando con el filial numantino y ahora es el escollo inicial del primer equipo.

La historia del fútbol segoviano estuvo vinculada durante gran parte de su existencia a la Tercera División, con esporádicas apariciones en Segunda B. La lucha por el ascenso a Primera RFEF el campeonato pasado fue un hito para la entidad.

La Gimnástica Segoviana acabó quinto clasificado del grupo V de la Segunda RFEF con 52 puntos, tras un pulso final con el Villanovense que se quedó fuera tras un desastroso final de campeonato. El equipo segoviano en cambio fue de menos a más en la Liga. Terminó el campeonato como uno de los máximos goleadores del campeonato con 48 tantos, aunque tuvo en su fragilidad defensiva el principal hándicap con 44 goles recibidos. Su principal referencia fue el delantero Diego Gómez, que sumó 12 goles en la fase regular. La Gimnástica Segoviana fue eliminada en la semifinal del play off de ascenso a la Primera RFEF por el Recreativo de Huelva.

Con estos condicionantes, el Numancia no se debe fiar lo más mínimo de un conjunto segoviano que conoce la categoría y que quiere mejorar las prestaciones del pasado curso. En juego tres puntos que deben ser los primeros del Numancia en su camino hacia el ascenso.

La Albuera en mal estado

La predicción meteorológica apunta a importantes lluvias hoy en Segovia y ello, unido al mal estado del césped de La Albuera, hace que el partido entre el Numancia y el conjunto segoviano esté condicionado por el estado del terreno de juego. Ya lo avisaba Javi Moreno, entrenador numantino, el pasado viernes cuando aseguraba que quiere un Numancia «directo y práctico» ante el condicionate del campo. Este arranque liguero en la capital del acueducto tendrá en el terreno de juego de La Albuera a un condicionante que a buen seguro marcará el desarrollo del enfrentamiento entre segovianos y sorianos. «Tal y cómo está el campo da para jugar poco al fútbol», explicaba Moreno, quien añadía que para las 18.00 horas del domingo las previsiones meteorológicas dan lluvias en Segovia.

Pero el entrenador numantino no quiere echar la culpa al empedrado al afirmar que «si el campo está mal lo va a estar para los dos equipos. Nos vamos a tener que adaptar y no hay excusas para intentar sumar los tres puntos». Javi Moreno sabe que el Numancia va a ser el rival a batir en este Grupo 5 de la Segunda Federación y que la gran mayoría de los rivales le darán el balón. En Segovia tiene claro que este podría ser el guión del choque, aunque avisa que «aunque intentaremos plasmar nuestro juego, la realidad dice que el campo no está para un partido vistoso por el estado del campo. Por ello vamos a tener que ser prácticos, verticales y directos».