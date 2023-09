Javi Moreno critica la "relajación" de Salamanca y apuesta por un Numancia de "once guerreros"

Félix Tello Soria

Javi Moreno se caracteriza por no tener pelos en la lengua y en la comparecencia de prensa en la previa de la segunda jornada de Liga ante el Montijo se mostró crítico con su equipo. No le gustó el partido del estreno en Segovia, especialmente en la primera parte, y hablaba de «relajación» en el choque de la Copa Federación ante el Salamanca. El entrenador del C.D. Numancia quiere «once guerreros» para vencer al Montijo el domingo y así sumar los primeros puntos del curso.

«Ganar siempre es importante y si es en casa mejor», señalaba Javi Moreno en relación al compromiso de esta segunda jornada ante los extremeños. El de Silla tiene muy claro que «desde el primer minuto tenemos que salir a ganar el partido. Tenemos la necesidad de sumar de tres en tres».

El valenciano espera que los suyos mejoren el rendimiento de los dos encuentros que han disputado y apuntaba directamente a los errores defensivos y a los cinco goles que se han encajado en estos primeros compases de la temporada. «Si seguimos cometiendo estos errores lo pasaremos mal. Fuera de casa cuesta mucho marcar y no podemos conceder tanto como lo que concedimos el pasado miércoles en el Helmántico».

Javi Moreno, que destacaba la mala primera parte de Segovia y el error que supuso el 1-0 para los locales, se centraba en la final regional de la Copa Federación que supuso la clasificación numantina para la fase regional. «Me quedaron muchas cosas claras. Nos remontaron hasta en tres ocasiones a los pocos minutos de marcar nosotros y eso se llama relajación». El preparador rojillo no dio nombres de futbolistas, aunque lo que sí dejó entrever es su contrariedad con la actitud del equipo. En este sentido y cuando se le preguntó sobre posibles cambios en el once inicial, el míster sorprendió dando el nombre de David Sanz. «Va a jugar desde el principio sí o sí», indicaba. Javi Moreno explicaba esta apuesta al afirmar que «hace lo que le pido».

Ahí se quedó la explicación del técnico en cuanto a la alineación para recibir al Montijo desde las 12.00 horas en Los Pajaritos. Será el debut del Numancia como local y por ello Javi Moreno comentaba que «afronto el partido de mi vuelta a Los Pajaritos con mucha ilusión». Respecto a lo que quiere del equipo, el míster reconocía que «les he pedido que hay que ir a por el partido desde el minuto 1. A la afición del Numancia la conozco muy bien y lo que quiere ver es a once guerreros».

Javi también analizaba al rival, un Montijo que también hincaba la rodilla en la primera jornada. «Es un conjunto que defensivamente es muy físico ya que cuenta con jugadores muy altos». Continuaba informando que en la primera jornada los pacenses actuaron con un 5-3-2 que podrían repetir este fin de semana en su desplazamiento a Los Pajaritos.

Javi Moreno vio la tarjeta roja en la Copa Federación, pero ello no le impedirá sentarse en el banquillo de Los Pajaritos este domingo ya que la sanción no la tiene que cumplir en la Liga. El técnico explicaba del por qué de su expulsión: «Sólo le dije que no estaba siendo justo con nosotros porque hubo una agresión a Tamayo y no quiso expulsar al jugador del Salamanca». El de Silla espera que los árbitros sean más comprensivos de cara al futuro, aunque se atrevía a pronosticar que «por mi carácter no creo que sea la última expulsión que sufra durante la temporada».