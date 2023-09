El Numancia se lleva el segundo bofetón

Raúl Alonso Soria

Después de la derrota en feudo de la Gimnástica Segoviana, y de la imagen que dejó ciertas dudas sobre el aficionado rojillo, en la matinal de este domingo tocaba ganar a la UD Montijo. Siendo siempre respetuosos con los rivales, al Numancia no le cabía otra opción ante el equipo pacense que no fuera obtener el triunfo. Tocaba curar las heridas abiertas en La Albuera. Pero siete días después quedó patente que aún no han cicatrizado, y siguen abiertas. El último partido oficial en Los Pajaritos es de infausto recuerdo. Un 27 de mayo se perdía ante el Cornellá (1-2) y se consumaba la tragedia, el descenso a 2ªRFEF. En el regreso como local a la competición había que devolver la sonrisa a los sufridos seguidores. Aunque fuera en un escenario completamente distinto e impensable hace apenas cinco meses. No fue así. Los aficionados volvieron a abandonar cabizbajos el Municipal, aunque esperanzados de que esto no ha hecho nada más que comenzar, y que Javi Moreno será capaz de revertir la situación.

Dejando a un lado el resultado, lo más preocupante es la desconcentración y falta de intensidad que en determinados momentos del partido muestran los jugadores sobre el terreno de juego. Se puso de manifiesto tanto en los minutos finales del primer tiempo como en los del segundo. Afortunadamente, hasta el descanso se pudo aguantar la victoria por la mínima, gracias al gol de Alain Ribeiro, pero no a partir del fatídico minuto 82.

El técnico introdujo cinco novedades en la alineación (Soler, Zubiri, David Sanz, Tamayo y Lupu), ante un joven Montijo que se mostró valiente con el balón, con un sistema de dos líneas (5-4) muy juntas, aprovechando ambas bandas, dejando el balón y el campo al Numancia, y que no se descompuso pese a ir por debajo en el electrónico. Tuvo paciencia, esperar la precipitación de su rival, y obtuvo recompensa.

El control, el peso del encuentro, tenía que ser del propietario del terreno de juego. Y así lo hizo el Numancia en el arranque. Pero faltaba precisión y encontrar la mejor manera posible para romper la poblada zaga pacense. Tamayo, Lupu o de nuevo el capitán con un remate al larguero lo intentaron ante Sergio Tienza. Quien sí tuvo acierto fue Alain Ribeiro en el minuto 36 tras pase de su compañero Carlos González culminado con un disparo cruzado.

Pero del ON se pasó al OFF. Se desenchufó el equipo en la recta final, y en los tres de añadido tuvo la opción de empatar el Montijo (Runy se pudo plantar solo ante Dorronsoro pero estuvo atento al corte Carlos González, y poco después Rodao remató al travesaño). Lo mejor, el triunfo con el que se marchó el Numancia al vestuario. ‘Virgencita, virgencita, que me quede como estoy’, debió pensar más de uno.

Y en la reanudación, con Tamayo sustituido por lesión, se fue repitiendo el mismo guión. Aunque con más presencia del Montijo en el área rival. El primero en intentarlo fue Bonilla con un disparo lejano, replicando Justice en una acción en la que estuvo rápido Soler al corte. Los balones largos de los dirigidos por Emilio Tienza fueron un constante peligro. En el minuto 64, el guante del meta Dorronsoro salvó el gol visitante tras cabezazo de Jesús Sánchez. Susto en la grada.

Javi Moreno hizo un triple cambio (minuto 70: Primo, Diamanka y Grande por Lupu, Ribeiro y Soler), quizás buscando tener más posesión, consistencia y fortaleza en el centro del terreno de juego. Poco después, Primo y Carlos González pudieron hacer el segundo, y sentenciar el choque. No lo hicieron, y lo que sí llegó fue un nuevo apagón de los numantinos. Esta vez, y no como el de la primera mitad, fue muy, muy grave. Costó la derrota.

En el 1-1, Javi Bernal (su entrada al campo dio otro aire al juego ofensivo) recibió libre de marca, avanzó y vio más adelantado a su compañero Runy, este recogió y ante la pasividad de los rivales entró en el área e hizo las tablas (minuto 82). El Montijo le estaba viendo las costuras a su rival, estaba teniendo facilidad en el pase y en el remate, así que no se conformó y quiso más. Lo encontró en el minuto 84 con un disparo de Darius. Ver para creer.

Ya no hubo tiempo para la heroica, y eso que el colegiado madrileño Montes García-Navas prolongó la agonía un total de ocho minutos. Al técnico Javi Moreno se le hizo el peor regalo posible en el día de su cumpleaños. La tarta no supo dulce. Trabajo por delante le queda al valenciano para poder corregir los errores de su equipo. Sobre todo, las desconexiones de las que vienen haciendo gala los suyos.