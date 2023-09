El Numancia espera rival en la Copa Federación

Félix Tello Soria

El C.D. Numancia conocerá este jueves a las 12.00 horas cuál será su primer rival en la fase nacional de la Copa Federación, para la que se clasificó como campeón de la fase de Castilla y León. En la sede de la Federación Española de Fútbol se realizará el sorteo y el Numancia, encuadrado en el Grupo C, sabe que su adversario en los dieciseisavos de final saldrá de la nómina de equipos que integran Unión Adarve, Guadalajara, Illescas, Talavera, Patacona, Lanzarote y Tarajal.

Esta fase nacional se desarrolla en cuatro eliminatorias además de la final. La primera ronda se disputará el 27 de septiembre (1/16) y la final del torneo será el 22 de noviembre. Todas las rondas son a único partido. La competición se estructura en cuatro cuadros clasificatorios, cada uno con ocho clubes agrupados por criterios de proximidad geográfica. Los equipos que lleguen a semifinales -ganador del cuadro A frente al del B y el del C ante el del D- jugarán la Copa del Rey.

El Grupo A está integrado por Ourense, Entregu, el campeón de Asturias, Gimnástica de Torrelavega, Vimenor, Laredo, campeón del País Vasco y campeón de La Rioja. El Grupo B lo forman San Juan, campeón de Navarra, Ejea, Badalona, Sant Andreu, campeón de Cataluña, Peña Independiente y campeón de Baleares. El Grupo D está compuesto por Ciudad de Murcia, Villafranca, San Roque, El Palo, Fuente Genil, Torre del Mar, Polillas Atlético y campeón de Melilla.

Si el Numancia supera los dieciseisavos de final jugaría los octavos el 4 de octubre ante uno de los conjuntos del mencionado Grupo C que haya superado la eliminatoria del día 27 de septiembre. Los cuartos se jugarán el 11 de octubre entre los dos supervivientes de este Grupo C y el ganador es el que tendrá el premio de jugar la Copa del Rey

El Numancia sueña con jugar la Copa del Rey, pero para ello todavía tendrá que superar otras tres eliminatorias de la Copa Federación. Los rojillos se enfrentarían sí o sí a un equipo de Primera División que esta temporada juega competición europea. De esta forma, el Real Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid podrían jugar en el mes de enero en Los Pajaritos.

El conjunto de Javi Moreno se proclamaba campeón de la fase regional de la Copa Federación al superar al Salamanca UDS y ello le permite acceder a la fase nacional. El objetivo es jugar la Copa del Rey, aunque para ello el Numancia todavía tiene un largo camino por delante. Y es que los sorianos tendrán que superar otras tres eliminatorias para quedarse entre los cuatro semifinalistas de la Federación, que serán los conjunto que se clasifiquen para la Copa del Rey.

El camino es todavía largo y tortuoso, aunque el premio de ser semifinalista de la Copa Federación es muy importante ya que el pasaporte para la Copa del Rey conlleva acceder a los dieciseisavos de final en el mes de enero. En suerte un rival que juega esta campaña en Europa, por lo que el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid podrían ser rivales de los sorianos ya que en esta ronda entrarían en la Copa del Rey.

Esa hipotética eliminatoria sería a partido único en el campo del equipo de menor categoría, por lo que Los Pajaritos tendría en ese caso asegurada la eliminatoria ante un rival de campanillas.

Tamayo y De Frutos, bajas

Tamayo y De Frutos serán bajas para el partido de este sábado desde las 18.00 horas en el que el Numancia visitará el terreno de juego de la Llerenense. Tamayo está a la espera de pruebas tras el pinchazo que sufrió el domingo pasado ante el Montijo en la zona de los isquiotibiales. Da Frutos, por su parte, realizó ayer trabajo al margen del grupo en una sesión de entrenamiento que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol. El canterano será baja para este fin de semana, aunque podría estar a disposición de Javi Moreno para el compromiso de la cuarta jornada en la que el Numancia recibirá en Los Pajaritos al Atlético Paso. De Frutos todavía no ha podido estrenarse con la camiseta numantina en la presente temporada debido a una lesión que sufría en la pretemporada. Por otro lado, la expedición del Numancia que se desplace a la localidad extremeña de Llerena partirá desde Soria a las 11.30 horas del viernes. De esta forma, tanto el entrenamiento como la rueda de prensa de Javi Moreno se adelantará respecto al horario habitual. El Llerenense no conoce la derrota en estas dos jornadas y no ha encajado goles.