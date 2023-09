Javi Moreno contento con la victoria del Numancia, "pero lo más justo hubiera sido el empate"

Redacción Área 11 Llerena (Badajoz

Javi Moreno, entrenador del Numancia, explicaba a la finalización del partido que «el encuentro se podía ir a balón parado y al final así ha sido. El premio que hemos obtenido ha sido muy grande porque ellos han jugado muy bien y creo que han hecho muy buen partido. Creo que aquí en casa, el equipo que quiera ganar al Llerena lo va a pasar mal. Me gusta, la verdad que es un equipo que hace las cosas claras, que compiten muy bien y nosotros pues bueno hemos tenido la suerte de meter el primer gol a balón parado en una acción un poco de suerte y luego el segundo en una buena acción de los jugadores pues es lo que tiene tener buenos futbolistas. Lo más justo hubiera sido un empate pero al final esto es así, nosotros la semana pasada tuvimos que ganar al Montijo y no ganamos y esta semana nos ha tocado ganar».

El míster rojillo seguía analizando el choque. «La verdad que nos hemos puesto delante con el 0-2 y eso nos ha dado mucha tranquilidad y nos ha hecho asentarnos mucho más en el campo y aunque ellos tenían mucha llegada, nosotros estábamos muy bien colocados atrás, muy seguros y no hemos concedido. Teníamos muy claro que en este partido no podemos conceder prácticamente nada». El Numancia tiene que dar continuidad a estos tres puntos ganando el próximo domingo al Atlético Paso en un encuentro que tendrá lugar en Los Pajaritos.

Luismi Álvarez: "Mereció ganar el Llerenense"

El entrenador del equipo extremeño, Luismi Álvarez, comentaba que el partido «ha sido el mejor de los tres que hemos jugado para mí y lo hemos perdido 0-2. En dos minutos, cuando una expulsión debe ser al lado contrario, nos quedamos con uno menos. Creo que hemos estado un poco torpes ahí, teníamos que haber parado el partido o hacer directamente un cambio pero no queríamos hacer el cambio porque el futbolista podía jugar. Si que es verdad que se ha tirado 5 minutos fuera del campo cuando el que se tenía que haber ido fuera del partido tenía que haber sido el jugador del Numancia. Estoy muy contentos con mis jugadores. Hoy les he dicho a mis jugadores que han sido superiores y que nos hemos merecido ganar al Numancia. Nos vamos con cara de tontos con el 0-2».

Respecto a la amarilla que ha recibido, comenta que «si me van a sacar amarilla por esto me tenían que expulsar todos los partidos porque me ha dicho que es porque he levantado el brazo. Si los entrenadores no podemos levantar el brazo con el estado de tensión que tenemos... Esto es lo que nos dijeron hace 15 días en una reunión que todo el estamento arbitral de Segunda RFEF y dejaron muy claro que iban a entender al entrenador. En el minuto 2 no me puede sacar una amarilla porque yo crea que es penalti y levante el brazo». Primera derrota y primeros goles que encajan los de Llerena esta temporada.