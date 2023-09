Javi Moreno cambia de cromos en el once del Numancia

Javi Moreno y su segundo José María García siguen dándole vueltas al once del Numancia para alcanzar el rendimiento óptimo.MARIO TEJEDOR

Félix Tello Soria

A Javi Moreno no le está temblando la mano a la hora de hacer cambios en el once del C.D. Numancia en este inicio de temporada en el que las cosas no están saliendo como se esperaba, con dos derrotas nada más empezar y una sufrida victoria el pasado domingo. El entrenador rojillo está cambiando de cromos en cada una de las tres alineaciones que ha diseñado e incluso ya ha variado de sistema. Un Javi Moreno intervencionista con el claro objetivo de ver al equipo que tiene en mente para conseguir el ascenso de categoría. Sólo De Frutos está inédito en cuanto a minutos disputados en una plantilla de 21 efectivos.

De Frutos se lesionaba al inicio de la pretemporada para estar dos meses en el dique seco y ver la luz al final del túnel en las próximas fechas. El defensa es el único integrante de la plantilla rojilla que no ha participado en estas tres jornadas. Un dato que llama la atención teniendo en cuenta que el curso no ha hecho nada más que empezar.

Javi Moreno está moviendo el árbol cada fin de semana y otro dato llamativo tiene que ver con el hecho de que únicamente dos futbolistas como Diego Royo y Bonilla lo han jugado todo. 270 minutos para estos dos defensas que ahora mismo son fijos en los planteamientos del técnico de Silla.

Destacado es también que tras las dos primeras fechas de competición en la portería haya habido variación de inquilino. Dorronsoro -hombre de confianza de Javi Moreno el ejercicio pasado en el Tarazona- arrancó como titular ante la Segoviana y el Montijo, pero sus actuaciones no dejaron a nadie satisfecho y el pasado domingo en Llerena Kudakosvkyi tenía la oportunidad bajo palos.

Dorronsoro, Grande, Vicario, Diego Royo, David Alfonso, Moustapha, Alain Ribeiro, Sanchidrián, Carlos González, Bonilla y Primo formaron el once inicial en Segovia en la primera jornada en la que también participaron Diamanka, Noé y Lupu.

En la segunda jornada se produjeron cinco cambios en el once numantino con la titularidad de Soler por Grande en el lateral derecho, Zubiri por Vicario en el centro de la zaga, Tamayo por Sanchidrián, David Sanz por David Alfonso y Lupu por Primo.

Las variantes también llegaban en la tercera jornada e incluso Javi Moreno cambiaba de dibujo al apostar por una defensa de cinco con tres centrales y el regreso de Vicario a la titularidad. Soler y Bonilla eran los carrileros, Diamanka disfrutaba de su primera titularidad y Lupu y Primo formaban juntos en la punta del ataque.

Un 5-3-2 que podría no tener continuidad el domingo en Los Pajaritos en el encuentro en el que el Numancia recibirá al Atlético Paso. Javi Moreno podría apostar por volver a la zaga de cuatro.

En lo que respecta a los minutos jugados, Diego Royo y Bonilla son los únicos que han hecho pleno con 270 minutos a sus espaldas en estas tres jornadas. Moustapha y Alain Ribeiro son otros de los numantinos más utilizados en el arranque liguero. Estos cuatro futbolistas son los únicos que han sido titulares en estos tres primeros partidos.

Al margen de De Frutos, los efectivos rojillos con menos protagonismo en estos primeros compases de la temporada están siendo el canterano Óscar García y el delantero Noé. Estos tres jugadores son los únicos que no han sido titulares.