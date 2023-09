El 'jogo bonito' de Javi Moreno

Félix Tello Soria

El C.D. Numancia tiene la asignatura pendiente de ganar en Los Pajaritos, algo que no conoce desde el pasado mes de febrero, y ante el Atlético Paso quiere poner fin este domingo (17.00 horas) a esta mala racha como local. Javi Moreno tiene entre ceja y ceja sumar los tres puntos, aunque el entrenador rojillo no quiere que la primera victoria como local llegue de cualquier forma. "En casa tenemos la obligación de jugar bien y ganar los partidos". El míster ve al equipo enchufado tras vencer en Llerena y pone especial énfasis en no cometer los errores de hace quince días cuando el Montijo asaltó el municipal.

El Numancia concedió mucho a un Montijo que en la recta final del choque se llevó el partido de Los Pajaritos. De ello ha aprendido el de Silla y por ello en su comparecencia semanal de cada viernes hizo hincapié en la solidez defensiva para doblegar al Atlético Paso. "No podemos cometer errores. El equipo que menos se equivoque ganará el partido". incidía Javi Moreno en la sala de prensa de Los Pajaritos.

Un encuentro en el que se minimicen los errores y en el que el Numancia esté más cerca del choque ante el Llerenense que de las dos jornadas anteriores ante la Segoviana y el Montijo. "El día de Llerena me ha servido para darme cuenta de muchas cosas", indicaba el míster, quien no quiso profundizar en esos aspectos en los que ha sacado conclusiones de cara al futuro.

Ante el Llerenense se produjeron bastantes novedades en lo que a futbolistas se refiere, así como a un cambio de sistema para jugar con un 5-3-2. "Cada campo y cada partido requiere cosas diferentes", comentaba el valenciano. Javi no daba más pistas y se limitaba a señalar que "siempre haré lo mejor para el equipo. No haré cambios pensando en lo que es lo mejor para los jugadores o en lo que puede ser mejor para mí".

Una de estas variantes el pasado fin de semana en relación a las dos primeras fechas ligueras, tal vez la más llamativa, tuvo que ver con el inquilino en la portería con la titularidad de Kudakovsky en detrimento de Dorronsoro, que había sido el arquero elegido en el arranque de la competición. "Tengo dos porterazos. Son dos jugadores más de la plantilla", apuntaba el técnico. Javi Moreno dejaba claro que uno y otro están capacitados para defender el marco soriano y para nada descartaba que pudiera haber alternancia en la portería dependiendo del momento de forma y de las características del partido de turno.

El triunfo en Llerena ha traído un poso de calma en un Numancia que tras las dos derrotas iniciales estaba necesitado de darse una alegría. "Ha sido una semana tranquila. Los futbolistas están concienciados de qué tenemos que hacer para ganar. Los jugadores tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Hemos ganado en tranquilidad con los tres puntos del pasado domingo", apuntaba Moreno.

En relación a la urgencia que pueda tener el Numancia de ganar en Los Pajaritos tras medio año de sequía, el preparado rojillo afirmaba que "queremos darle una alegría a nuestra afición".

Sobre el Atlético Paso, un conjunto modesto que tiene como objetivo conseguir la permanencia, Javi Moreno explicaba "es un buen equipo que defensivamente está muy bien trabajado. Sólo ha encajado un gol en lo que va de temporada"