El Numancia cae en Talavera y se despide del sueño de la Copa del Rey (2-0)

Félix Tello Soria

Un gol al principio y otro al final tumbaron al C.D. Numancia en Talavera y de esta forma cierra su andadura en la Copa Federación para poner también fin al sueño de jugar la Copa del Rey. Dago adelanto a los locales nada más empezar y a falta de dos minutos para el final Abeledo sentenció la eliminatoria.

Hasta ocho cambios introdujo Javi Moreno en el once inicial del Numancia en relación al último partido de Liga ante el Atlético Paso y sólo Zubiri, Bonilla y Moustapha tuvieron continuida en el torneo copero. Hasta tres canteranos, dos de ellos sorianos, como De Frutos, David Sanz y Óscar García formaron parte de la titularidad.

El partido arrancaba con un Numancia ofreciendo buenas sensaciones y disfrutando de dos llegadas con peligro ante la meta talaverana por parte de Moustapha y Noé. Los sorianos perdonaban y el Talavera no en su primera llegada al área de Dorronsoro tras un desajuste de la defensa rojilla. Un balón llovido que fue mal defendido para que Dago batiese el portal numantino nada más empezar con un disparo raso. Tal Vez Dorronsoro también pudo hacer algo más ensu estirada.

Era el minuto 6 y el Numancia ya perdía en El Prado. El gol tranquilizó los ánimos de unos y otros y el encuentro entro en una dinámica relajada. Y es que hasta pasada la media hora de juego el Numancia no volvía a pisar el área toledana con una buena llegada de David Alfonso por la izquierda. El Talavera tampoco inquietaba y el juego entraba en una fase de letargo. Muy poco delos de Javi Moreno en ataque, aunque en el añadido antes del tiempo de descanso Bonilla tuvo el empate tras un error en la salida de los locales. El agredeño tenía todo a su favor con la pierna izquierda pero su chut se iba al lateral de la red. Sin tiempo para más se llegaba al intermedio.

En el inicio de la segunda parte el Talavera perdonó hasta tres ocasiones claras de marcar y ello le dio alas a un Numancia que no le perdió la cara al partido. Los de Javi Moreno esperaban su momento y lo tuvieron en la recta final con una buena llegada de Soler por la derecha y a cuyo centro no llegaba por milímetros Carlos González en boca de gol.

El Numancia buscaba el empate con más corazón que cabeza, pero en una contra bien llevada por los toledanos Abeledo, a dos minutos del tiempo reglamentario anotaba el definitivo 2-0. El Numancia estaba fuera de la Copa Federación y jugar la Copa del Rey tendrá que espera a una mejor ocasión.