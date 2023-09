La defensa preocupa a Javi Moreno

Félix Tello Soria

El C.D. Numancia sólo ha sido capaz de dejar su portería a cero en una ocasión en la competición liguera y en la Copa Federación vio como el Salamanca UDS y el Talavera le marcaron tres y dos goles, respectivamente. Una falta de solidez defensiva que preocupa a Javi Moreno y que la quiere corregir de cara a los próximos encuentros. "Defensivamente tenemos que mejorar", aseguraba el entrenador rojillo en su habitual rueda de prensa de los viernes.

El plano ofensivo no quita el sueño al técnico valenciano en un inicio de temporada en la que los goles está repartidos entre seis futbolistas. Otra cosa bien distinta es el sistema de cobertura de un cuadro soriano que, según el míster, es el tercer equipo de la categoría al que más le generan en su área. Para estar arriba en la clasificación a los sorianos no les va a quedar otra que dar un salto de calidad en lo que a fiabilidad defensiva se refiere.

En esta falta de contundencia en la retaguardia ha tenido que ver, según Javi Moreno, la mala suerte que desde pretemporada ha perseguido a los numantinos con las lesiones. Las bajas de jugadores importantes han condicionado los onces y los sistemas del de Silla. "Como entrenador he tenido la obligación de hacerme fuerte defensivamente por las lesiones". En alusión al sistema de cinco en defensa que ha utilizado en determinados partidos como por ejemplo el pasado miércoles en la Copa Federación ante el Talavera.

El torneo copero finalizaba para el Numancia al perder en la localidad toledana y ahora ya sólo piensa en ganar en Illescas en la que será una semana de tres partidos. "El equipo llega tocado físicamente. En lo mental estamos bien y lo que queremos es recuperar jugadores hasta el domingo".

Un Numancia con futbolistas con muchos minutos semanales sobre el terreno de juego pero que, según Javi Moreno, "no tienen que ser una excusa ya que Illescas también jugó el miércoles en Canarias".

El valenciano se refería al Illescas y destacaba que es un rival "con buen trato de balón". Un partido del domingo en tierras toledanas estará condicionado por el césped de hierba artificial. "Se puede jugar en él", comentaba el míster.

Javi Moreno echaba la mirada al compromiso copero del miércoles e indicaba que "el partido en sí me gustó bastante". También se refería a la segunda parte jugada ante el Atlético Paso el pasado domingo e insistía, como lo hizo en la rueda de prensa posterior al choque, que "así es cómo me gusta mis equipos, que sean valientes y que vayan a por los partidos".

En su comparecencia ante los medios de comunicación personalizó sobre alguno de sus efectivos como Moustapha y todo fueron palabras de elogio hacia el centrocampista. "Para nosotros es imprescindible. Moustapha es nuestro eje defensivo". Javi Moreno recordaba cómo fue despedido por la grada de Los Pajaritos cuando en el añadido fue sustituido por el canterano Óscar. "Lo da todo sobre el césped. La gente no es ciega y por ello fue ovacionado cuando salió del campo. No me sorprende su gran rendimiento". El talón de Aquiles del africano son las tarjetas, aunque el de Silla apuntaba que "se sabe medir".

Aunque la competición en el Grupo V de la Segunda Federación todavía transita por la cuarta jornada, Javi Moreno se atrevía a apuntar al Talavera como el principal rival que tendrá el Numancia para alcanzar la primera posición que da derecho al ascenso directo. El técnico lo tenía muy claro y el partido de Copa Federación del pasado miércoles le permitía reafirmarse en su opinión. "El Talavera es el gran rival. Tiene un equipazo".