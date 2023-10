«En defensa hemos sido débiles, hay que corregir», dice Javi Moreno

Área 11 Soria

Lo primero que quiso hacer Javi Moreno en rueda de prensa fue «dar la enhorabuena a mis jugadores, por levantar el partido». En ese sentido, el técnico visitante reconocía que su equipo no había estado bien en la primera mitad y que el descanso le sentó bien. «Cuando vas perdiendo de la forma que íbamos perdiendo nosotros, a la media parte por supuesto que corriges cosas. He cambiado dos futbolistas que no me estaban dando lo que yo esperaba y los dos que han salido han aportado bastante al equipo y para eso están. Los jugadores de banquillo están para eso, para tratar de revertir la situación y estoy muy contento con todos los que han salido».

Analizaba más detenidamente el partido el técnico del Numancia, que insistía en que los suyos no estuvieron bien en la primera mitad. «En líneas generales ellos nos han hecho mucho daño en la primera parte porque nosotros defensivamente hemos sido muy débiles. No hemos llegado a las disputas ni a las segundas jugadas. En la segunda parte hemos cambiado un poco en ese aspecto, ellos se han venido un poco mas atrás, y nos han dejado jugar mas con balón, acercarnos mas al área y ponerlos un poco mas nerviosos, y han llegado los goles».

No dudaba Moreno en reconocer que «el resultado para nosotros es muy bueno pero hay que ser realistas y no ha sido justo, por lo que se ha visto en el campo lo mas justo hubiese sido un empate. Pero el fútbol es así y este partido ha caído de nuestro lado».