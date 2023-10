El trío de intocables del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno no ha repetido alineación en lo que se lleva de temporada y por unas cosas o por otras en cada uno de los seis partidos jugados ha habido cambio de piezas. Sin embargo, en los seis onces iniciales del curso hay tres futbolistas que no han perdido la titularidad. Diego Royo, Moustapha y Bonilla son los intocables del entrenador del C.D. Numancia y de no ser por lesión o sanción parece complicado que cualquiera de ellos se pueda quedar en el banquillo en un futuro a corto plazo.

La veintena de jugadores numantinos ya ha sido utilizada por Javi Moreno en su totalidad y cada uno de los mimbres de este curso ya ha tenido minutos sobre el terreno de juego. Diego Royo, Moustapha y Bonilla son los más utilizados formando parte de cada una de las seis alineaciones iniciales. De los tres es Diego Royo el único del plantel que no se ha perdido ni un sólo minuto de juego.

Pleno de 540 minutos

El central, un hombre de confianza de Javi Moreno y que llegó el pasado verano procedente del Tarazona de la mano del entrenador de Silla, ha completado todos los minutos disputados, un total de 540. Royo se estrenaba ante la Gimnástica Segoviana en la primera jornada de Liga y no se ha movido del eje de la zaga en el que ha tenido varios compañeros de viaje como Zubiri, De Frutos y Vicario. Zubiri y Diego Royo está siendo la pareja de centrales en las últimas jornadas, aunque habrá que ver cuáles son los planes del míster para recibir el domingo al Navalcarnero. Y es que el fallo de Zubiri ante el Badajos que costó el 0-1 de Carlos Cinta le podría costar la titularidad al navarro en beneficio de De Frutos.

La confianza de Javi Moreno en Diego Royo es plena e incluso para formar una defensa con tres centrales como sucedió en los compromisos ante el Llerenense y el Atlético Paso.

Moustapha es el otro futbolista del Numancia que pasa de los 500 minutos disputados y es que el senegalés pasa por ser la piedra angular del Numancia. Ha sido titular en las seis jornadas, aunque no ha jugado todos los minutos. En la primera jornada ante la Gimnástica Segoviana fue sustituido en el minuto 69 por Diamanka y en la cuarta se fue a los vestuarios con el tiempo ya cumplido y se perdía sólo los minutos del añadido. Moustapha le pidió el cambio a javi Moreno por llevar una amarilla y tener serio riesgo de ser expulsado en la recta final del choque ante el Atlético Paso.

Vital en el balón parado

Moustapha es vital en el balance defensivo y en ataque es también fundamental con los dos goles que ha anotado. En el balón parado es una de las armas del Numancia y sin ir más lejos el pasado domingo ante el Badajoz sólo la extraordinaria respuesta del portero le negaba el gol a la salida de un córner. Con dos goles en Liga y otros dos en la Copa Federación es el pichichi del equipo y en este apartado también se está echando a los suyos a la espalda.

Moustapha se estrenaba como goleador numantino en la Copa Federación dando la victoria por 1-0 ante el Palencia a principios de agosto. En El Helmántico contra el Salamanca, también en la Copa Federación, hacía su segundo tanto como rojillo. Ya en la jornada 4 de Liga frente al Atlético Paso hacía su primer gol en el torneo de la regularidad. Su cuarta diana este curso lo hace dos domingos en el campo del Illescas.

El de Senegal ha llegado a jugar de central en situaciones excepcionales como por ejemplo en la Copa Federación ante el Talavera. Pero la ubicación de Moustapha está en el centro del campo como pivote defensivo y es en la parcela ancha donde ha formado ya con varios de sus compañeros, con el último con Diamanka el pasado domingo. Pareja de compatriotas que se rompía en le descanso ya que Javi Moreno decidía suplir a Diamanka dando entrada a David Sanz. Con el canterano Moustapha también ha formado como titular, así como con Alain Ribeiro.

El trío de indiscutibles para Javi Moreno lo completa Javi Bonilla con un total de 496 minutos de juego y pleno de titularidades. El agredeño sólo se ha perdido 45 minutos este curso, concretamente la segunda parte del choque ante el Atlético Paso al ser sustituido por David Alfonso.

Un guante en la zurda

Bonilla anotaba ante el Badajoz su segundo gol esta campaña, un tanto que servía para conseguir el momentáneo empate a uno. Su primer gol fue en Llerena y valía su peso en oro ya que significaba el 0-1 para abrir un encuentro que parecía abocado al empate a cero. Un gol desde el saque de esquina que era oro para un Numancia que frente al Llerenense lograba su primer triunfo de la temporada.

Otra de las virtudes de Bonilla es su polivalencia ya que puede jugar como lateral izquierdo y también en el centro del campo por el costado o por el medio. Sin embargo, el principal activo del de Ágreda estaría en el balón parado y en su sobresaliente golpeo con la pierna izquierda.