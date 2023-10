El Numancia regresa a la senda de las victorias y se afianza en el play off (2-0)

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia también acepta los regalos y el portero del Navalcarnero le dio dos para que Moustapha al inicio y Carlos González al final sellasen la victoria rojilla. Independientemente de estas dádivas, el Numancia hizo méritos más que suficientes para ganar a un rival que dejó una pobre imagen por Los Pajaritos. Ni siquiera disparó entre los tres palos en una tarde para olvidar y que dejó en bandeja los tres puntos a los locales. El Numancia se afianza en la zona de play off, sigue los pasos del líder Talavera y regresa a la senda del triunfo con una dinámica más que positiva al haber sumado 13 de los 15 últimos que se han disputado.

Javi Moreno hizo variaciones en la portería, en la defensa y en la delantera en relación a hace siete días cuando el Badajoz arrancaba un punto de Los Pajaritos. Bajo los tres palos Kudakosvki dejaba su puesto a Dorronsoro, que había perdido la titularidad después de haber jugado las dos primeras jornadas de Liga. Relevo el el arco y banquillo para el meta ruso después de haber sido titular en las cuatro última jornadas. También hubo variante en el centro de la defensa ya que De Frutos formaba en el once en detrimento de Zubiri. El resto de los defensores rojillos fueron Soler, Diego Royo y Bonilla. En el centro del campo continuaron Moustapha y Diamanka en el doble pivote, con Sanchidrián y Carlos González por las bandas. En ataque otro cambio con la salida de inicio de Lupu por Noé como compañero en la vanguardia de Primo.

El partido no pudo comenzar mejor para los intereses de un Numancia que se ponía por delante en el marcador a los tres minutos con un gol de Moustapha. Falta que ejecutaba con la izquierda Bonilla y la salida en falso del meta Óscar López era aprovechada por el senegalés para inaugurar el electrónico. El balón parado le rentabade nuevo a un cuadro soriano que iba a ser muy superior a su rival en los primeros 45 minutos. El Navalcarnero no existió en ataque y en defensa no hizo otra cosa que dar facilidades a los rojillos, que con un poco más de acierto podían haber dejado sentenciado el choque al tiempo de descanso.

El Numancia estaba muy cómodo sobre el césped y Dorronsoro era un espectador más ante la nulidad ofensiva del rival. No se había cumplido el cuarto de hora cuando Bonilla, de nuevo en balón parado y en jugada de estrategia, pudo hacer el 2-0 pero su disparo lo sacaba un zaguero en la misma línea de fondo. El Navalcarnero se intentó estirar, pero su balance en ataque se resumía en un disparó demasiado alto de Llamas. Demasiado poco para poner en complicaciones a un Numancia que perdonaba los últimos compases de este primer acto.

El conjunto madrileño iba de mal a peor y, si ofensivamente estaba anulado, en defensa aparecían los problemas con las pérdidas. En una de ellas Carlos González tuvo el segundo para el Numancia pero en esta ocasión el arquero visitante sí que estaba acertado para desbaratar una clara ocasión de gol. El Navalcarnero estaba muy tocado y otra pérdida en la salida no la aprovechaba esta vez Primo en el mano a mano con el guardameta.

Un cabezazo de Moustapha demasiado inocente y un chut de Soler completaban las variadas aproximaciones de los numantinos. Sólo la falta de puntería de los locales impedía que el marcador reflejase con exactitud las diferencias entre unos y otros sobre el terreno de juego. El Numancia había perdonado y lo peor de todo es que en el fútbol cuando se perdona a veces se acaba pagando.

No lo pagaron los sorianos porque enfrente estaba un Navalcarnero que tampoco inquietó en la segunda parte. Un rival negado y que en ningún momento creyó en poder llevarse algo de Los Pajaritos. El Numancia continuaba tranquilo y sin sobresaltos e incluso Primo pudo poner más ventaja en el marcador, pero su centro chut no encontraba portería y el balón se paseaba por la línea de fondo. Soler también rozaba el 2-0 y Carlos González estaba muy cerca de ver portería pero su disparo se iba desviado.

El compromiso entraba en su recta final y Javi Moreno nadaba y guardaba la ropa con la segunda tanda de cambios. Lupu y Primo salían del campo y el míster apostaba por más consistencia en el centro del campo. Carlos González actuaba como hombre más adelantado. Precisamente, el canario iba a poner la rúbrica a la tarde en el añadido con el 2-0 al aprovechar un regalo del arquero visitante. Los tres puntos eran ya de un Numancia que va lanzado en su persecución al líder Talavera.