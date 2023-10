Músculo rojillo desde Senegal

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El centro del campo del C.D. Numancia tiene acento senegalés con Moustapha y Diamanka, dos jugadores que se están convirtiendo en vitales para los planes de Javi Moreno. Ambos se han asentado en la parcela ancha y con ellos el despliegue físico de los rojillos gana muchos enteros. Músculo y capacidad de sacrificio al servicio del equipo. Los dos futbolistas africanos han compartido titularidad en cuatro partidos en lo que va de temporada para formar una pareja de garantías de cara al futuro. Calidad, experiencia y trabajo, mucho trabajo, para el beneficio del colectivo.

Mientras Moustapha ha sido fijo en las alineaciones de Javi Moreno desde que arrancó la competición, siendo titular en las ocho jornadas de Liga y apareciendo como uno de los jugadores con más minutos en sus piernas, la situación de Diamanka ha sido diferente. A Pape le ha costado conseguir su mejor nivel físico, pero con el paso de las semanas se le ve más dinámico y teniendo un mayor peso en el equipo.

Diamanka comenzaba el curso como suplente y no fue hasta la jornada tercera ante el Llerenense cuando estrenaba titularidad con la camiseta rojilla en la que es su segunda etapa en Soria. Aquel día ganó el Numancia en Llerena, aunque el senegalés no iba a tener continuidad en el once. Diamanka tuvo unos problemas físicos y ello le impidió estar al cien por cien de su rendimiento.

Javi Moreno volvió a apostar por Diamanka en la sexta jornada ante el Badajoz para formar en la sala de máquinas junto con su compatriota Moustapha. La baja por lesión de Alain Ribeiro le facilitó la titularidad a Pape y con minutos de juego ha ido creciendo para empezar a recordar al mediocentro que en la temporada 2017-2018 encandiló a la afición numantina. En la retina de los aficionados todavía sigue muy presente su gol de La Romareda que metía a los sorianos en la final por el ascenso a Primera División.

Diamanka repetía como titular ante el Navalcarnero y ante el Villanovense seguía en el once en un encuentro en el que el aparado físico por el estado encharcado del terreno de juego era primordial. Diamanka, que ante el Badajoz y el Navalcarnero no completó los noventa minutos, finalizaba el choque en Villanueva de la Serena confirmando que físicamente ha crecido mucho con el paso de las semanas.

Si Diamanka se ha subido al carro de Javi Moreno en las últimas jornadas el que nunca se ha bajado es Moustapha al haber sido titular desde el inicio de Liga. Ocho partido y ocho titularidades para ser uno de los numantinos con más minutos. El senegalés es uno de los líderes de este Numancia y, además de su capacidad como pivote defensivo, está destacando como goleador para compartir junto con Lupu la condición de pichichi rojillo con tres dianas.

Moustapha lo juega casi todo y sólo en dos ocasiones ha sido sustituido. En la primera jornada en Segovia se marchó al banquillo a los 70 minutos y ante el Atlético Paso fue cambiado en el noventa al llevar una cartulina amarilla. Por su rol en el equipo, las amonestaciones serían su principal hándicap a lo largo del curso, aunque Javi Moreno lo conoce a la perfección y el míster declaraba que «es un jugador que en este aspecto se sabe medir». El pasado domingo veía la tercera amonestación.

Si en el terreno de juego Moustapha es un futbolista que abarca mucho espacio y es vital en el balance defensivo, en materia ofensiva también presenta los mejores números del Numancia. Con tres goles en Liga y otros dos en la Copa Federación es el pichichi del equipo si se cuentan las dos competiciones.

El Numancia podría haber encontrado el equilibrio necesario en el centro del campo con dos futbolistas con experiencia y calidad. Moustapha lleva una trayectoria regular desde el inicio de Liga y Diamanka va a más con el paso de las jornadas.