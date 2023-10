El gen ganador de Javi Moreno al frente del Numancia: "No sé especular"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La forma de entender el fútbol de Javi Moreno poco a poco se está transmitiendo al C.D. Numancia y los resultados ya se dejan ver tanto en el terreno de juego como en la clasificación. Una de las características del técnico es su gen ganador, que conserva desde su época como futbolista. Una ambición que impregna a sus jugadores y que recalca en sus comparecencias de prensa, como en la de este viernes en la previa del choque ante el Getafe B. "No sé especular", aseguraba el valenciano. La opción de alcanzar el liderato este fin de semana la deja en un segundo plano ya que "todo se va a decidir en las últimas diez jornadas".

Javi Moreno ya ha dejado atrás el cólico de riñón que sufría la pasada semana y, aunque no está al cien por cien, no tendrá problemas para sentarse el domingo desde las 16.00 horas en el banquillo de Los Pajaritos para recibir al filial getafense. "Estoy bien", señalaba el míster antes de valorar la envidiable racha de resultados de los rojillos con 16 puntos sumados de los últimos 18 disputados. "Muy contento por los resultados que nos permiten estar más cerca del Talavera".

¿En qué está mejorando este Numancia que arrancaba la Liga con dudas al encadenar dos derrotas seguidas en las dos primeras jornadas de Liga? "Principalmente hemos mejorado en la intensidad. Somos un equipo muy pasado para el rival", comentaba el de Silla. Javi Moreno ponía como ejemplo el choque de la pasada semana en Villanueva de la Serena en la que "el equipo supo sufrir y tener un status defensivo. También fue importante saber adaptarse a cualquier escenario".

El Numancia ha dado un salto de calidad en defensa y la incursión de Óscar de Frutos en el eje de la zaga ha hecho crecer las prestaciones numantinas. "Es cierto que De Frutos ha estado muy bien en los últimos partidos y nos ha servido para encajar menos goles, aunque todos mis centrales son importantes y todos van a jugar", indicaba el valenciano.

El carácter ganador de este Numancia quedaba claro en las manifestaciones de su entrenador cuando afirmaba que "somos el Numancia y hay que ir a ganar todos los partidos. Es innegociable. Por mi forma de ser siempre voy a ir a por los equipos rivales. No sé especular". Otra característica de los rojillos tiene que ver con la actitud para ser un apartado que para Javi Moreno "también es innegociable. La afición está viendo que los futbolistas se dejan todo sobre el terreno de juego".

El Numancia está describiendo una trayectoria claramente ascendente e incluso si el Talavera pierde el sábado en Badajoz el domingo el cuadro soriano podría ser líder. "No me preocupa porque todo se va a decidir en las últimas diez jornadas. Lo que me preocupa es ganar al Getafe".

En el plano individual aparecía el nombre del goleador Lupu, clave con sus dos tantos para ganar a domicilio al Villanovense. "No me preocupa su racha de goles porque lo importante es que con su trabajo gane el equipo", reconocía. El hispano rumano está logrando su mejor estado de forma acumulando minutos en sus piernas.

También está consiguiendo mayor protagonismo Diamanka, que en las últimas jornadas se ha hecho con la titularidad. "Pape, un futbolista con gran experiencia, ha mejorado bastante físicamente. Me decía hoy que no había entrenado tanto como esta temporada conmigo. Lo importante es que está feliz".

No podía faltar el análisis del rival, un Getafe B que como filial "es una moneda al aire porque no sabes por dónde va a salir. Tiene buenos futbolistas, con gente rápida en ataque y muy grande en defensa".