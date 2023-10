Antonio, el japonés del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La historia de Daichi Antonio Ishizuka Porcel es de esas que llaman al atención en el mundo del fútbol por sus orígenes y por sus raíces exóticas. Un futbolista japonés totalmente desconocido de tan sólo 19 años que debutaba con el primer equipo del C.D. Numancia el pasado domingo ante el Getafe B. Saltó al terreno de juego en el tiempo de añadido, pero su breve actuación con la camiseta rojilla no dejó indiferente a nadie. Gustaron sus maneras, fue elogiado por el técnico Javi Moreno en la rueda de prensa y acaparó muchas de las conversaciones en el café del lunes por parte de los seguidores numantinos. ¿Quién era el dorsal 31? Para siempre, así lo bautizaba Javi Moreno, será Antonio, un delantero muy rápido y que podría ser la referencia para cualquier canterano del Numancia.

Daichi (en japonés significa tierra), Antonio tan sólo lleva en España desde el mes de enero de este año y su fluidez con el castellano no se debe a una facilidad innata con los idiomas. Su madre tiene la ‘culpa’ ya que es natural de Barcelona «y desde pequeño siempre me habló en castellano». Su padre es nipón, concretamente de una localidad próxima a Tokio que es donde viven los padres y una hermana mayor del numantino. «Hasta enero no había estado en España, aunque mi madre me hablaba mucho del país», comentaba Antonio.

Apasionado del fútbol, a principios de 2023 decidió dar un giro a su vida para fichar por el Castilleja, un equipo de la Liga Nacional juvenil de Sevilla y del que llegaba el pasado verano al Numancia. «En Sevilla jugué media temporada y salió la oportunidad de fichar por el Numancia y aquí estoy», comentaba un delantero que asegura que «en Japón me aburría bastante. Me gusta más España». Aunque hecha de menos cosas del ‘país del sol naciente’, como por ejemplo la comida. «He probado los torreznos y me gustan mucho, pero la comida de Japón es insuperable». Reconoce que Soria es una ciudad que le «encanta» para vivir» y que el carácter de los sorianos encaja más que el de los andaluces para un japonés.

Desde el mes de julio, la Residencia Trilema es su hogar, donde comparte habitación con el portero del filial Guillermo Sutil. Hasta la pasada semana Antonio era uno de los fijos en los planes del Numancia B, pero las lesiones del primer conjunto rojillo le abrían la oportunidad de entrenar a las órdenes de Javi Moreno. Formaba parte de la lista de convocados para recibir al Getafe B y debutaba en los últimos minutos. «Muy contento de poder debutar y la verdad es que no me lo esperaba porque sólo llevaba entrenando con ellos una semana», señalaba. Antonio recordaba las indicaciones que les daba José María García antes de salta al campo: «No hablé con Javi Moreno y fue su segundo el que me dijo que me dejara todo y que presionara mucho al rival. No paré de correr».

Antonio sabe que se tiene que entrenar al máximo para seguir llamando la atención de Javi Moreno y por ello este miércoles y jueves, días que entrena con la primera plantilla, lo dará todo en la Ciudad Deportiva y en Los Pajaritos. «Ojalá pueda viajar con el equipo a Canarias para jugar contra el Mensajero», reconocía el hispano japonés, quien aseguraba que el sueño sería completo «si tuviera la suerte de meter un gol con el Numancia y poder así ayudar al equipo para conseguir la victoria».

Delantero rápido que puede jugar en las dos bandas y también hacerlo como mediapunta. Así definen desde el Numancia a Antonio tras ver su evolución a lo largo de estos meses como numantino. La definición de cara a puerta es su talón de Aquiles y en ello está intentando mejorar para seguir creciendo como futbolistas.

El fútbol es su gran pasión y como joven que es tiene ídolos dentro de este deporte. «Para mí, el mejor jugador es Cristiano Ronaldo", indica. Ello lleva a pensar que Antonio es madridista, pues no: «Soy culé». Enamorado del fútbol español ahora está disfrutando en la capital soriana con el objetivo de hacerse con un nombre en este complicado y exigente mundillo.

En estos pocos meses que lleva como numantino ha tenido tiempo de informarse sobre la historia del club soriano. Sabe que en su día el Numancia jugó en Primera División e incluso que llegó a noquear a gigantes como el Real Madrid o el FC Barcelona. Se está ‘empapando’ de numantinismo y cuando se le pregunta sobre Kenji Fukuda -el único jugador japonés que había vestido hasta ahora la zamarra rojilla- no se le pilla fuera de juego. «Sé que jugó en el Numancia. He visto vídeos de Fukuda y sé que era un delantero que metía goles y que era un buen rematador», finalizaba el nipón. Así es Antonio, el japonés del Numancia. El dorsal 31.