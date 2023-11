Lupu tira de un Numancia líder

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El ‘lobo’ Andrei Lupu merodeo el área desde el pitido inicial. Llegó a la zona, la inspeccionó, vigiló a su víctima, espero el momento oportuno... y atacó. En apenas tres minutos, asestó dos mordiscos a la retaguardia rival. En el Municipal de Breña Alta se oyeron dos aullidos que, a la postre, resultaron mortales. ¡Auú, auú! El primero tras anotar un penalti decretado por el colegiado al observar que un jugador local tocó con las manos un balón dentro del área, y el segundo al aprovechar un rechace dentro del área tras un cabezazo de Rubén Sanchidrián a centro de Soler. Y pudieron ser tres si el árbitro no hubiera anulado un remate al entender que el delantero se encontraba en posición antirreglamentaria.

Un Lupu feroz comandó la remontada ante el combativo Mensajero, aupando al equipo al liderato. «Fue bueno. Sabíamos que teníamos que ser un equipo veterano, un equipo de garra y de lucha. Pudimos remontar el 1-0,y sacamos un buen partido, tres buenos puntos», señala. Tras los dos disgustos iniciales, con derrotas ante Segoviana y Montijo, el Numancia no sabe lo que es perder, con seis triunfos y dos empates. Se ha ido de menos a más, y Lupu lo considera algo normal teniendo en cuenta que «somos un equipo nuevo, categoría nueva, muchos jugadores jóvenes. Y hasta que nos conocemos todos bien y empezamos a saber cómo es la categoría nos ha costado un poquito. A partir de ahí, hemos hecho buena trayectoria», dice el futbolista.

Si el colectivo ha crecido en su rendimiento con el paso de las jornadas, lo mismo le está sucediendo a nivel individual a Lupu. Recaló en Soria después de ser operado de los dos aductores, y la recuperación física y mental se ha prolongado más de lo que le hubiese gustado. Dice encontrarse «bastante bien», aunque reconoce que su mejor versión aún está por venir. «Todavía no estoy al cien por cien, voy poco a poco. Tampoco quiero forzar mucho ahora porque esto es muy largo y queda mucha temporada por delante». Lo importante, a su juicio, es que «el equipo siga sumando goles».

De momento, han transcurrido diez jornadas de liga, y el hispano-rumano ya suma en su cuenta particular media docena de tantos. Seis mordiscos, y seis aullidos. El jugador está muy cerca de poder superar su anterior registro goleador vistiendo la camiseta rojilla. En la campaña 2021-22, llegó a Soria en el mercado de invierno, y también en 2ªRFEF anotó nueve en 18 encuentros. «Si todo va bien y me respetan las lesiones espero superar la cifra de goles del primer año. Al final, he venido aquí para esto, para meter los máximos goles posibles y para ayudar al equipo al ascenso. De momento, voy por el buen camino y espero seguir así toda la temporada».

Lupu se encuentra a gusto en el Numancia y en Soria. «Si nosotros estamos bien en un sitio, al final vamos a competir mejor. Nos pasa a todos los jugadores. Si te sientes bien en el club y en la ciudad vas a rendir el máximo posible por el escudo de ese club». ¿Más presión con el liderato? El numantino cree que no se debe notar porque «sabíamos que teníamos que estar ahí peleando por el primer puesto. La presión es la que nos queremos meter nosotros.». La plantilla tiene hoy descanso. Este miércoles vuelta a los entrenos de cara a la visita del Sanse, otro de los teóricos rivales directos. «El equipo está compitiendo bien y sacando los puntos que tenemos que sacar. Si nos respetan las lesiones debemos ser fuertes en casa», apunta Lupu.