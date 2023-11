Javi Moreno molesto con el míster del Sanse: "Tiene que ser más humilde"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

A Javi Moreno no le gustaron demasiado las palabras del entrenador del Sanse, un Pablo Álvarez que vino a decir en su comparecencia de prensa que el partido se había jugado a lo que quiso su equipo. El míster numantino se sintió ofendido y aseguraba que «Pablo es muy buen entrenador, pero tiene que ser más humilde en sus declaraciones». Javi Moreno no consideraba que el conjunto madrileño hubiera sido superior. «Nosotros también hemos tenido ocasiones muy claras. Se ha visto a un Numancia muy serio y claro que sabíamos que iba a ser un partido así. Repito, es muy buen entrenador , pero tiene que ser más humilde».

En preparado de Silla continuaba analizando el choque de Los Pajaritos: «Ha sido un enfrentamiento muy igualado en el que se han visto las caras dos buenos equipos. El partido ha sido muy vistoso para el espectador». Javi Moreno no olvidaba las declaraciones de su colega en el banquillo visitante e indicaba que «conforme pasen los años todavía será mejor entrenador. Es muy joven y tiene que ser más humilde».

El valenciano dio por bueno el punto logrado. «El marcador podía haber caído para cualquiera de los dos lados. Las ocasiones han sido muy clara para unos y para otros. El Sanse te somete mucho por su forma de jugar, pero ellos también han sufrido». Javi Moreno ya piensa en el choque de la siguiente jornada en la que el Numancia visitará el terreno de juego de los madrileños del Unión Adarve.

Pablo Álvarez: "Dorronsoro ha estado descomunal"

Pablo Álvarez, entrenador del Sanse y con orígenes sorianos en Matalabreras, tenía muy claro que su equipo había merecido sumar los tres puntos ante el Numancia- «Hemos sido bastante superiores al Numancia, un equipo que no te deja en ningún momento está cómodo sobre el terreno de juego». El míster del conjunto madrileño continuaba analizando el choque de Los Pajaritos. «Su portero Dorronsoro ha estado descomunal. Hemos minimizado a un Numancia que nos ha penalizado en el balón parado». Pablo Álvarez se mostraba muy satisfecho con el rendimiento de los suyos en la capital soriana e indicaba que «me hubiera ido muy orgulloso aunque se hubiera perdido por 1-0».

Fue un partido entre dos equipos con dos estilos muy diferentes y en el que tal vez el Sanse fue el que dispuso de las mejores ocasiones y más claras para marcar. «Es una pena no haber tenido más acierto», comentaba el preparador de Matalebreras, quien añadía que «se han medido dos grandes equipos con grandes futbolistas».

Pablo Álvarez destacaba la actitud de los numantinos y elogiaba el estilo de un equipo que «presiona muy arriba y que no te deja por la agresividad en su juego. No pudimos tener más balón por esa presión». Con este empate, el Sanse sigue en posiciones de play off de ascenso con un total de 17 puntos con cuatro victoriam cinco empates y dos derrotas.