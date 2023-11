El Numancia se reforzará en enero con dos jugadores sub-23

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia moverá ficha en el mercado de invierno y se reforzará con dos futbolistas sub-23, según aseguraba el director deportivo del club, Álex Huerta. "No ficharemos por fichar, lo que vaya a venir será para potenciar el equipo", comentaba el dirigente rojillo. La ventana de fichajes se abrirá el 1 de enero y durante todo el mes se podrán hacer movimientos tanto de llegadas como de salidas.

La normativa permite un máximo de 22 fichas, de las que 16 tienen que ser senior y el resto de edad inferior a 23 años. El Numancia tiene completadas las senior y en estos momentos, al margen del juvenil Óscar García, sus efectivos sub-23 son Kudakosvkyi, Vicario, Grande y Noe. En enero se les unirán otros dos futbolistas para dar un salto de calidad al grupo que entrena Javi Moreno.

Huerta no quiso pronunciarse sobre las demarcaciones en las que se reforzará el equipo en enero y lo que sí reconocía es que "no hemos parado de ver futbolistas de cara a este mercado de invierno". El de Abejar era muy claro cuando afirmaba que "tenemos la opción de hacer dos fichajes sub-23 y se van a hacer".

Cabe la opción de que pudieran llegar jugadores senior tras las navidades al Numancia, aunque para ello no quedaría otra que abrir la puerta de salida a alguno de los actuales integrantes del plantel. "Es pronto para hablar de salidas", indicaba Huerta, quien destacaba la implicación de los jugadores con el proyecto del Numancia.

Un fondo de armario más profundo para acometer la segunda vuelta del campeonato liguero que será cuando se decida todo en la parte de arriba de la clasificación. El gran objetivo del Numancia es la primera plaza de ascenso directo y las probabilidades de conseguirlo aumentan con una plantilla más poderosa para poder asumir con mayor garantías las posibles lesiones.

En este apartado, el Numancia se ha visto perjudicado por las numerosas ausencias de futbolistas a lo largo de estas primeras once jornadas. El último en caer fue Diego Royo el pasado domingo con un problema muscular que hace que esté descartado para el choque de este domingo. El central se suma a las bajas de Tamayo, David Alfonso, Alain Ribeiro, Tamayo y Primo. "Las lesiones claro que no gustan a nadie, pero si todo va bien antes del parón navideño esperamos contar con todos, a excepción de Primo. ¿Preocuparme tanta lesión? me preocuparían más si el resto de los efectivos no hubieran estado tan implicados como están", señalaba Huerta.

"La plantilla cree en Javi Moreno"

El Numancia comparte el liderato con el Talavera describiendo una trayectoria ascendente en su rendimiento. "Era previsible ir de menos a más porque el equipo era casi totalmente nuevo", apuntaba el director deportivo. Huerta señalaba a Javi Moreno como el gran artífice del crecimiento de los rojillos. "El sello del entrenador está claro, un equipo agresivo que no da nada por perdido. Los jugadores creen en Javi Moreno. Las notas se ponen en mayo, pero las sensaciones en estos momentos son muy positivas".

El pinariego continuó destacando la labor del técnico y expresaba que "Javi ha conseguido que el equipo y la grada vayan en la misma dirección. La afición se identifica con la plantilla y entre las partes se ve que hay comunión".

El compromiso del plantel está fuera de toda duda y el carácter ganador del grupo se deja ver en los partidos como visitantes cuando al Numancia le costaba ganar fuera en los últimos años. "Hemos tenido un gran rendimientos en campos muy complicados como el del Llerenense o el del Villanovense. Es un Numancia que está teniendo una gran capacidad de adaptación a cualquier escenario y ello también es mérito del entrenador", indicaba Huerta. El responsable numantino no escondía que los dos últimos empates en Los Pajaritos "nos han dejado un sabor agridulce, aunque la sensación siempre ha sido de que este equipo quiere".

Por último, Huerta se refería a la clasificación: "Es un grupo en el que hay una gran igualdad con equipos como el Talavera, el proyecto ambicioso de un recién ascendido como el Ursaria, el Badajoz que está creciendo u otro descendido como es el Sanse. Hay seis o siete equipos que están en la pelea. En otros grupos se ven ya mayores diferencias.