"Nos va a venir bien esta hostia que nos han dado"

Javi Moreno no quiso poner paños calientes a la derrota del C.D. Numancia ante el Guadalajara, equipo al que daba la enhorabuena y del que aseguraba había sido el mejor que ha pasado hasta la fecha por Los Pajaritos. El entrenador rojillo vio a su rival «muy superior» y afirmaba que «nos va a venir bien la hostia que nos han dado». Y es que el valenciano no ponía ni una sola excusa al revés de los suyos en un encuentro en el que aspiraban a alcanzar el liderato tras la derrota del sábado del Talavera.

«No hemos estado bien en ninguno de los apartados del juego y desde el principio el Guadalajara ha estado más metido en el encuentro que nosotros. Han sido más valientes», afirmaba el preparador rojillo, quien era el primero que entonaba en ‘mea culpa’ ante la pobre actuación de los sorianos. ¿A qué se debe este bajón del equipo? Javi Moreno indicaba que «esto es fútbol y a veces no está bien. Espero que no nos vuelva a pasar. De los palos tenemos que aprender». El míster se reprochaba la oportunidad perdida de haber alcanzado el liderato en un grupo 5 «en el que la igualdad es tremenda». Con esta derrota, el Numancia desciende hasta la cuarta plaza. Otra noticia negativa que deja el choque, además de la lesión por valorar del portero Dorronsoro, es la baja por cinco amarillas de Moustapha de cara al encuentro de la próxima jornada ante el San Fernando.

Ónega, entrenador del Guadalajara: "El resultado es justo"

Gonzalo Ónega analizaba la victoria del Guadalajara en Los Pajaritos y aseguraba que «para nosotros ha sido un partido redondo. El resultado final es justo». El entrenador alcarreño se marchó muy satisfecho por el rendimiento de su equipo y explicaba que «ante el Numancia hemos recuperado la identidad defensiva que por mi culpa habíamos ideo perdiendo poco a poco». El Guadalajara fue mejor que el Numancia para confirmar que es, junto con los sorianos, el mejor conjunto del grupo cuando actúa como visitante.

Al preparador de los manchegos se le preguntaba por si le dio miedo la cantidad de ocasiones desperdiciadas e indicaba que «estaba tranquilo porque sabía que el gol llegaría». Y es que el Guadalajara tuvo un bien puñado de oportunidades antes de que Iván Moreno hiciese el 0-1. Sobre el goleador de los morados también se pronunciaba Ónega. «Ha estado de diez. Además de marcar ha realizado un gran trabajo defensivo y de ello se ha beneficiado el equipo para ganar en un campo tan complicado como es el de Los Pajaritos ante un gran Numancia».

Ónega no quiso pasar la oportunidad de agradecer a los aficionados que se desplazaron en Guadalajara y comentaba «está con sus colores y ellos sienten que hay algo en este equipo. De lo contrario no hubieran viajado hasta Soria más de 200 seguidores. Me alegro por ellos».