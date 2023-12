Javi Moreno sobre sus peticiones para reforzar al Numancia en enero: "Sólo pido ganar el domingo"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La dirección deportiva del C.D. Numancia, con Álex Huerta al frente, y Javi Moreno están trabajando codo con codo de cara al mes de enero para reforzar la plantilla pensando en la segunda vuelta del campeonato. El entrenador numantino, en la comparecencia de prensa previa al encuentro de la decimoquinta jornada ante el Ursaria, no daba ni una sola pista sobre sus peticiones para el mercado invernal y se limitaba a comentar que "sólo pido ganar el domingo". Un encuentro en el que los rojillos quieren reencontrarse con la victoria después de cuatro semanas sin ganar y de encadenar dos derrotas en las últimas dos jornadas.

Javi Moreno confía al cien por cien que los puntos ante el Ursaria se quedarán en la matinal del domingo en Los Pajaritos. Eso sí, el míster se siguió mostrando crítico con el horario marcado por el club para jugar como locales e insistió que "por las mañana no me gusta jugar, ni cuando era futbolista no ahora como entrenador". El valenciano es reacio a jugar a las 12.00 horas y encima de la mesa puso los datos que evidencian que al Numancia se le da mal el horario vespertino: "Hemos jugado tres partidos por la mañana en casa y dos los hemos perdido y el otro lo empatamos". Las derrotas llegaron ante el Montijo y el Guadalajara y contra el Badajoz no se pasó del empate. Los dos únicos triunfos como locales llegaron ante el Atlético Paso y ante el Navalcarnero en horario vespertino.

El mercado invernal de fichajes está a la vuelta de la esquina y Álex Huerta ya dejó claro en su día que el club acometerá dos refuerzos para completar la plantilla de 22 efectivos con dos jugadores sub-23. Dos fichajes ¿y algo más ha pedido Javi Moreno? El de Silla fue tajante al afirmar que "lo que tenga que hablar con Álex lo hablaré con él". Una contestación que deja entrever que podrían llegar más de dos caras nuevas en el mes de enero, aunque para ello habría que mirar a alguna salida para así dejar hueco en el plantel.

Pero dejando aparcado el tema de los despachos, lo que más urge al Numancia en estos momentos es volver a ganar después de dos semanas con el contador de puntos a cero. "Claro que hay que ganar o ganar al Ursaria, pero como en todos los partidos en los que siempre vamos a ganar", indicaba Javi Moreno. El técnico recalcaba su discurso de la semana pasada antes de visitar al San Fernando: "Con el escudo no se gana y en cada partido tenemos que tener claro que hay que competir al máximo nivel. Eres el Numancia y los rivales va a ir a por todas y con el objetivo de superarte". Moreno está contento con la actitud de sus hombres "pero puede que te relajes y que tengas un exceso de confianza".

Ursaria

Sobre el Ursaria, el numantino señalaba que "es un equipo vertical que juega igual cuando actúa como local que cuando lo hace como visitante. Un rival con personalidad. Es de los conjuntos que más me ha gustado cuando la primera vuelta de la Liga está cerca de finalizar".

Para recibir a los madrileños, Javi Moreno recupera a un hombre de su total confianza como es Moustapha, que se perdía el último compromiso al tener que cumplir un choque de sanción. "Para nosotros es un hombre muy importante", apuntaba el valenciano.

Tamayo

Moustapha vuelve y Tamayo regresará a la lista de convocados después de muchas semanas de ausencia, según adelantaba el míster. Moreno mantiene la duda de si podrá meter en la convocatoria a David Alfonso, aunque lo que parece evidente es que poco a poco la enfermería del Numancia se va desalojando. "Tengo muchas ganas de contar con los 21 futbolistas que forman la plantilla".