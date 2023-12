El Numancia se come el turrón a dos puntos del liderato

Publicado por Raúl Alonso Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia cerró el año deportivo con un valioso y trabajado empate ante uno de los rivales más directos en la consecución del objetivo del ascenso directo, incluso de las plazas que otorgan pasaporte para disputar la fase de retorno a Primera Federación. Inmenso derroche físico el realizado por los de Javi Moreno que debieron sobreponerse a las adversidades: gol en contra, expulsión, rival y mal estado del césped del campo toledano de El Prado. Un punto más para el casillero rojillo que le hace terminar el 2023 a 2 puntos del líder Illescas. De todas formas, con 16 jornadas disputadas y a una de acabar la primera vuelta, la igualdad se ha convertido en la característica principal del grupo 5º. Sin duda, dentro de la 2ªRFEF el de mayor rivalidad entre los oponentes.

El conjunto entrenado por Javi Moreno se está mostrando más fiable lejos de Soria que en su propio estadio. De Los Pajaritos han ‘volado’ excesivos puntos. De ocho encuentros como local, el C.D. Numancia únicamente ha conseguido el triunfo en tres, con tres empates y dos derrotas. Es decir, se han sumado la mitad de los puntos posibles. Un dato que se deberá corregir de cara a afrontar con garantías la segunda mitad de la competición.

Las prestaciones han sido mejores a domicilio. Solo dos derrotas en ocho desplazamientos (Segoviana y San Fernando) le han convertido en un equipo incómodo para sus adversarios. En varias comparecencias en sala de prensa, el míster rojillo ha manifestado que como visitante la intensidad debe ser máxima desde el primer minuto. Cualquier rival te puede hacer un roto.

Si la enfermería se estabiliza (Diego Royo, Dorronsoro y Primo causaron baja en Talavera, aunque se confía en que alguno de ellos pueda estar a disposición del míster cuando se retomen los entrenamientos tras el parón navideño), el quebradero de cabeza le llega ahora a Javi Moreno desde el apartado de los sancionados. La visita al municipal soriano del CP Cacereño en la matinal del domingo 7 de enero («por las mañana no me gusta jugar, ni cuando era futbolista ni ahora como entrenador», en palabras del míster) se deberá afrontar con tres ausencias por este motivo: Lupu cumplirá el segundo de los dos partidos de suspensión con los que fue castigado tras su expulsión desde el banquillo en el choque ante el Ursaria, mientras que los centrales Zubiri (roja directa) y De Frutos (quinta amarilla) tampoco podrán estar disponibles en el primer encuentro oficial del año nuevo. Tres ausencias importantes dentro del esquema del C.D. Numancia.

Precisamente, la llegada del 2024 traerá la apertura del mercado de fichajes de invierno, algo esperado y deseado por el míster. «Lo que tenga que hablar con Álex (en referencia al Director deportivo) lo hablaré con él», apunta Moreno. La particular carta a los Reyes Magos está escrita, cabe esperar que sus Majestades de Oriente tengan a bien cumplir sus deseos. Moreno no da pistas sobre sus peticiones en los despachos, pero no cabe duda de que para los próximos cinco meses de competición necesita contar con más amplitud de plantilla. La llegada de dos refuerzos para completar las 22 fichas federativas con dos jugadores sub-23 parece un hecho, pero podrían ser más los fichajes, aunque antes se debería dar de baja a alguno de los actuales componentes del plantel. Tiempo al tiempo, y trabajo extra durante estas semanas para la dirección deportiva.