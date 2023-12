La prioridad del Numancia para enero es fichar un mediocentro y un extremo

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Un mediocentro y un extremo son las prioridades del C.D. Numancia en el mercado de invierno que arrancará dentro de diez días en el fútbol español. El director deportivo rojillo, Álex Huerta, ya aseguraba hace unas semanas que la plantilla se iba a reforzar en enero "sí o sí" y ahora concreta que estas dos demarcaciones son en las que habrá movimientos. Refuerzos que se podrían ampliar para otras líneas, aunque para ello tendrían que producirse salidas en el actual plantel numantino.

El Numancia está sondeando el mercado de fichajes para potenciar el equipo de cara a la segunda vuelta del campeonato e intentar lograr el objetivo principal que es el ascenso directo. Encima de la mesa muchos nombres, aunque desde la dirección deportiva huyen de la precipitación ya que se quiere acertar en los refuerzos que den un salto de calidad en el grupo de Javi Moreno. Desde las oficinas de Mariano Vicén, junto con la opinión del entrenador, se considera que los que más necesitan los sorianos es un mediocentro y un extremo, aunque la ventana de invierno dura todo el mes de enero y no de descartan otro tipo de operaciones.

En la demarcación de pivote, la plantilla rojilla cuenta con Moustapha como pieza clave y a su alrededor tiene efectivos como Diamanka, David Sanz, Óscar García o el polivalente Alain Ribeiro. La dirección deportiva considera que es un puesto que tiene que mejorar de cara a la exigencia que habrá en la segunda vuelta de la Liga.

En las bandas del ataque también se necesitan más efectivos ya que Javi Moreno únicamente tiene a Tamayo, Sánchidrián y Carlos González como extremos, aunque bien es cierto que hombres como Bonilla o Soler se han adaptado a esa zona del terreno de juego. Sí o sí llegará un futbolista ofensivo para los costados.

En un principio, estos dos refuerzos serían dos jugadores sub-23 ya que es el margen de maniobra en enero que tiene el Numancia para completar las 22 fichas que permite la normativa.

Si se quiere ampliar el número de fichajes, al club no le quedaría otra que dar alguna baja. "No nos cerramos a reforzar otras posiciones, aunque para ello tendría que haber salidas y a 40 días para el cierre del mercado no las contemplamos", informaba Huerta.

Problemas con los centrales

El Numancia finalizaba 2023 empatando en el campo del Talavera en un encuentro que le acarreaba las bajas de Zubiri y De Frutos para el primer encuentro de 2024 ante el Cacereño. Dos ausencias por sanción en el eje de la zaga que dejan a Vicario como el único central 'sano' para el estreno del nuevo año. Sin embargo, Álex Huerta confía en que Diego Royo esté a disposición de Javi Moreno para darle forma el centro de la defensa. "Para ese primer partido de 2024 creo que vamos a tener a todos disponibles".