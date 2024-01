Los peligros del liderato para el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se colocaba líder el pasado domingo después de golear al Cacereño, una situación que no le es desconocida ya que en la jornada décima, tras ganar en el campo del Mensajero, escalaba a la primera plaza. Pero en aquella ocasión el liderato no les sentó nada bien a los de Javi Moreno y de aquella experiencia se debe aprender para que no se reproduzca en el futuro.

Los sorianos vencieron 2-3 en el feudo del Mensajero y ello les llevó a la primera plaza ya que el Talavera, hasta entonces primer clasificado, pinchaba ante el Cacereño. Pero tras alcanzar el liderato, el Numancia encadenó la peor racha en lo que va de temporada al firmar dos empates y dos derrotas que hicieron que los rojillos bajasen en un abrir y cerrar de ojos a la quinta posición, casi fuera incluso de la promoción de ascenso.

El Numancia no supo digerir el liderato en aquella ocasión allá por el mes de noviembre y ahora el objetivo es haber aprendido para consolidarse en lo más alto de la clasificación pensando en el ascenso directo en el mes de mayo.

Tras ganar al Mensajero no se pasaba del empate en Los Pajaritos ante el Sanse y ello hizo que se perdiese el liderato para caer a la segunda plaza. El Talavera volvía a ser el líder. Ya en la jornada decimosegunda otro empate en el campo del Unión Adarve hizo que los rojillos perdieran terreno con el Talavera al quedar distanciados en dos puntos. Lo peor estaba por llegar con dos derrotas seguidas para finalizar noviembre y empezar diciembre.

El Guadalajara asaltaba Los Pajaritos al vencer por 0-2 y una semana después se naufragaba en el desplazamiento al campo del San Fernando. Dos traspiés seguidos como los sufridos en el arranque de la Liga ante la Segoviana y el Montijo. Los de Javi Moreno supieron reaccionar con el 3-0 ante el Ursaria y con el empate en Talavera para poner el cierre a 2024.

La goleada ante el Cacereño ha aupado de nuevo a los numantinos a la deseada primera plaza para poner el epílogo a la primera vuelta de la competición. Segoviana, Montijo y Llerenense serán los próximos escollos en un mes de enero muy importante para consolidar un ascenso directo que es objeto de deseo de cara a la segunda vuelta.