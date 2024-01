Javi Moreno reconoce el "momento dulce" del Numancia, pero no quiere confianzas ante la Segoviana

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno no se desvía ni un sólo milímetro de su discurso en la semana en la que el C.D. Numancia se alzaba con el liderato después de la goleada al Cacereño y el entrenador rojillo sigue apelando al "trabajo" y a la "humildad" en la carrera de fondo que les espera hasta la llegada del mes de mayo en la que el objetivo es el ascenso directo. Reconoce que su equipo atraviesa por un "momento dulce", aunque huye de las confianzas de cara al choque de este domingo ante la Segoviana. Un Javi Moreno feliz por haber dejado atrás el ramillete de bajas, pero que tiene los pies en el suelo ya que sabe que no hay nada conseguido.

"No hay que fiarse y ser humildes". Ese es el mensaje del técnico en la previa del choque frente a los segovianos con el que arranca la segunda vuelta del campeonato con el Numancia en lo más alto de la clasificación. El de Silla se congratulaba por el hecho de tener a todos disponibles "menos a Dorronsoro", aunque se olvidaba de la participación de Noé en la Copa de África. Tiene para elegir y ello hace que el nivel de los entrenamientos sea mayor por la exigencia entre los integrantes de la plantilla.

Jugadores disponibles que hacen que las confección de la convocatoria e incluso la elaboración del once sean más dificultosos que en jornadas anteriores. "Para mí no es una patata caliente. Es bueno para el entrenador", indicaba el míster, quien añadía que "en el once de mi equipo no hay nadie fijo, a excepción de Kuda". Y es que la ausencia de Dorronsoro por lesión deja la titularidad a placer al portero ruso. Javi Moreno recupera a los sancionados De Frutos, Zubiri y Lupu y ello hace que la competencia para elaborar la alineación suba de nivel.

El liderato no ha cambiado nada el ritmo de trabajo semanal de un Numancia que se quiere mantener al margen del ambiente festivo que pueda rodear al encuentro del domingo ante la Segoviana por la celebración de los 25 años de Los Pajaritos. "No quiero fiestas porque no son buenas consejeras. Sólo pensamos en ganar y la fiesta tiene que ser sumando los tres puntos".

Enfrente estará una Segoviana que intentará aguar el 25 aniversario de Los Pajaritos y que que llegará a Soria con una buena racha de resultados. La Segoviana ha ido a más en el último mes y medio de competición y no conoce la derrota desde el pasado 12 de noviembre cuando caía en el campo de La Albuera por 0-1 contra el Talavera. "Va a ser un partido complicado y para ganarlo tendremos que estar muy concentrados. Si queremos la victoria habrá que dominar las áreas y no cometer errores", señalaba el valenciano.

El míster recordaba la derrota en Segovia en un encuentro que "tuvo muchos condicionantes. Fue un día con una lluvia intensa y el error que cometimos en el 1-0 nos pasó factura".

Javi Moreno se refería a esta segunda vuelta que va a marcar si los equipos consiguen sus objetivos en el mes de mayo. "Ahora ya se acortan los plazos y es cuando empieza lo bueno para llegar a las seis u ocho últimas jornadas con todas las opciones intactas".

Mercado de invierno

El preparador numantino fue preguntado por el mercado de invierno y por las opciones de que lleguen más refuerzos a la plantilla que se unan a Cristian Delgado e Íñigo Alayeto. "El mercado está abierto y no descartamos nada", comentaba. Llegará un jugador sub 23 de perfil ofensivo y para el centro de la defensa se barajan posibles movimientos. Es este último supuesto, si llega un central, tendría que haber una salida entre los actuales integrantes del plantel soriano. Sobre Cristian Delgado y Alayeto, Javi Moreno comentaba que "se están adaptando bien".