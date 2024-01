El Numancia viaja a Montijo a "pecho descubierto" porque "no sabemos lo que nos vamos a encontrar"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Primero contra el último, líder contra colista el domingo a partir de las 12.00 horas en Montijo en un encuentro en el que el C.D. Numancia viajará "a pecho descubierto" según aseguraba Javi Moreno, quien reconocía que "no sabemos lo que nos vamos a encontrar". El entrenador numantino reconocía que no sabe muchas cosas de un rival que en este mercado de invierno está teniendo importantes cambios en su plantilla. El Numancia se quiere adaptar un partido "diferente" a los dos últimos jugados en Los Pajaritos ante Cacereño y Segoviana para sumar la tercera victoria seguida y continuar en lo más alto en la clasificación.

"No sé si somos favoritos o no por el hecho de ser líderes y medirnos al colista", comentaba Javi Moreno en una comparecencia de prensa en la que el técnico no se fía ni lo más mínimo de un Montijo que con trece puntos cierra la tabla del Grupo 5 de la Segunda Federación, teniendo la permanencia a nada más y nada menos que a diez puntos de distancia.

El valenciano insistió en la rueda de prensa que el Numancia no lo tendrá nada fácil ante un conjunto que en la primera vuelta ya asaltaba el campo de Los Pajaritos. "Va a ser un partido difícil y complicado en un contexto también complicado". Y es que el Montijo sabe que si quiere mantener opciones de salvación tiene que sumar de tres en tres. "Para ellos es un partido en el que saldrán muy motivados por el hecho de enfrentarse al Numancia", indicaba Javi Moreno, quien espera que los extremeños sigan sin conocer la victoria como locales. El Montijo es el peor conjunto en casa con únicamente un punto sumado ante sus aficionados.

El de Silla se refería a la derrota en la primera vuelta en Los Pajaritos ante el Montijo y afirmaba que "no tenemos que mirar para atrás porque era la segunda jornada de Liga y veníamos de una pretemporada en la que habíamos tenido muchas bajas. Ahora tengo a casi todos disponibles".

Todos a disposición a excepción del lesionado Dorronsoro y del sancionado Carlos González. Sobre el primero Javi Moreno informaba que su recuperación "va a buen ritmo" y que en un par de semanas o tres podría competir por la titularidad en la portería con Kuda. Respecto a la baja de Carlos González por acumulación de cinco tarjetas amarillas, el míster era contundente: "No me supone nada" al mostrarse convencido de que el jugador que actúe en su puesto tendrá un buen rendimiento.

Otros dos nombres propios como el de Lupu y el de Tamayo se mencionaron en la rueda de prensa. Respecto al delantero hispano rumano, el de Silla indicaba que "para nosotros es un jugador muy importante". Sobre Tamayo explicaba que "el mérito de que este a este buen nivel no es mío, es de todos".

Javi Moreno espera que el Numancia siga manteniendo el buen rendimiento exhibido esta campaña como visitante y para ello apela a "un nivel de concentración elevado" porque en esta categoría "los partidos se deciden por detalles".

El técnico también miraba a la clasificación y cuando se le preguntaba por los principales rivales del Numancia para conseguir la ansiada plaza de ascenso directo era muy claro en su respuesta: "Nosotros mismos somos nuestro principal rival. Tenemos que exigirnos al máximo en cada entrenamiento y en cada partido".