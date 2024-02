Tamayo, contra sus orígenes

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Jesús Tamayo está cumpliendo su cuarta temporada en el C. D. Numancia y el domingo vivirá uno de los partidos más especiales desde que está en Soria ya que visitará Los Pajaritos el equipo de su pueblo: el Illescas. Un novato en Segunda Federación que está sorprendiendo a propios y a extraños al tener intactas las opciones de play off de ascenso. Tamayo avisa del peligro de sus paisanos, reconoce sentimientos encontrados, aunque sólo piensa en que los tres puntos se queden en Soria. Una victoria «muy importante» para soñar por un ascenso a Primera Federación que «es nuestro único objetivo».

«Cómo no va a ser un partido especial y bonito para mí por el hecho de medirme al equipo de la localidad en la que nací», comentaba Tamayo, que la jornada de descanso del Numancia la aprovechaba para entrenar por su cuenta en las instalaciones de Los Pajaritos. El toledano, que jugó en el Illescas hasta la categoría infantil para pasar después a la Escuela del Atlético de Madrid, tiene marcado el encuentro del domingo ya que en la primera vuelta no pudo jugar al estar lesionado. «Van a venir familiares y amigos y será un día muy emotivo para mí».

Sobre el Illescas afirma el numantino que «es su primer año en la categoría y lo están haciendo muy bien. Es un equipo joven que tiene las ideas claras y tendremos que estar con las orejas tiesas para ganarles. Tienen un juego alegre y habrá que estar atentos».

Los tres puntos se antojan fundamentales para los numantinos para mantener el pulso por la primera plaza con el Sanse. «El Sanse está muy fuerte, pero también creo que hay algún equipo tapado que hasta final de temporada va a estar peleando por la primera plaza», comentaba Tamayo, quien añadía que «en casa estamos fuertes en las últimas jornadas y tenemos que seguir así, sumando de tres en tres».

El Numancia pasa por ser el gran favorito por conseguir el ascenso directo y en el seno de la plantilla soriana sólo se habla de esta primera plaza que da derecho a dar el salto a Primera Federación sin tener que esperar a los cruces de play off. «Subir es nuestro único objetivo y lo queremos hacer siendo primeros. Ganar el pasado fin de semana en un campo como el del Atlético Paso, donde no había ganado nadie, nos da mucha confianza de cara a los trece jornadas que restan de competición», relataba el jugador rojillo.

El extremo pasa por ser uno de los futbolistas del plantel soriano de mayor calidad y, tras un par de temporadas en las que las lesiones no le han dejado exhibir su fútbol, vuelve por sus fueros para ser uno de los hombres importantes en la línea ofensiva de Javi Moreno. «Me gustaría disfrutar todavía más del fútbol, pero sí que es cierto que poco a poco me voy reencontrando para volver a mi mejor nivel», indicaba.

En este renacer del de Illescas está teniendo mucho que ver Javi Moreno, quien desde un primer momento apostó por la calidad del jugador y que en las últimas jornadas le ha dado el rango de titular en una de las bandas del ataque. «Estoy muy agradecido a Javi Moreno y a la confianza que está depositando en mí. El técnico tiene un corazón enorme y todo lo que rodea al fútbol lo vive con gran pasión», señalaba.

Tamayo termina contrato con el Numancia el próximo mes de junio y cuando se le pregunta por su posible continuidad asegura no estar pensando en ello porque «en lo único que tengo puesta la cabeza es que el Numancia suba de categoría». Tamayo ya celebraba hace dos años el ascenso a Primera Federación, aunque en aquella ocasión sin ser actor principal porque se estaba recuperando de la grave lesión de rotura de ligamento cruzado. Ahora está bien físicamente y de cara al mes de mayo espera ser una de las piezas básicas para que el Numancia recupere el terreno perdido. Tamayo, el capitán numantino, sabe que el camino no será nada sencillo y que por delante quedan tres meses de competición muy apasionantes.