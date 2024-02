Raúl Caballero promete "trabajo" para "ascender" con el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia presentó a Raúl Caballero como su último refuerzo en el mercado de invierno y que ya debutaba con la camiseta rojilla la jornada pasada ante el Atlético Paso. El director deportivo, Álex Huerta, lo definía como un atacante «versátil», aunque el propio jugador aseguraba que «donde más me gusta jugar es de delantero centro». El futbolista sub 23 llega a Soria «para ascender» y en esta nueva etapa «lo que prometo es trabajo».

Natural de la localidad jiennense de Martos, Caballero relataba cómo se fraguó su fichaje por el Numancia e indicaba que «antes de que se iniciase el mercado de enero me llamó el míster y no me lo pensé. Además en el Estepona no estaba teniendo oportunidades». Javi Moreno ha sido el gran valedor para que haya recalado en las filas sorianas ya que se trata de un jugador al que conoce a la perfección de la cantera del Córdoba.

Caballero tenía muy claro su apuesta por el Numancia y en su decisión también influyeron la opinión y los consejos de ex numantinos como Rubén Mesa y Bonaldo, con los que coincidió durante estos meses en el Estepona. «Me aconsejaron que viniera al Numancia porque iba a disfrutar en una ciudad tranquila y en un club histórico».

El atacante andaluz, que se mostraba encantado por cómo lo ha acogido la plantilla numantina al ser el último en llegar, se refería a su debut el pasado domingo ante el Atlético Paso. «Fue llegar y besar el santo en un partido en el que se sumaron tres puntos muy importantes ante un rival directo y que en su campo no había perdido». Una victoria vital en la pelea por el ascenso directo que los sorianos mantienen con el Sanse. Cuando a Caballero se le preguntó por su objetivo con la zamarra numantina fue contundente: «Mi objetivo es ascender, para eso he venido a Soria».

Huerta también valoraba la ventana de enero de fichajes e indicaba que «ha sido un mercado duro y estamos satisfechos de los jugadores que han llegado, pero hay que verlo en el mes de mayo. Tenemos una plantilla de 24 jugadores que es larga y compensada».