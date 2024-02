Javi Moreno no entiende la pésima primera parte: "45 minutos a la basura"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno compareció en la sala de prensa de Los Pajaritos muy contrariado por la actuación de sus jugadores en una primera parte que fue una losa para el Numancia ante el Illescas. El entrenador rojillo, que se quejaba de que sus hombres no habían hecho lo preparado durante la semana, aseguraba que «hemos tirado a la basura los primeros 45 minutos». El míster sí que vio al equipo que quiere en la reanudación, aunque tal vez era demasiado tarde por la renta del 0-3 con la que se llegó al descanso.

El de Silla analizaba el choque e indicaba que «la remontada no ha llegado porque hemos hecho una primera parte muy mala. No se hizo lo programado». Javi Moreno no entendía cómo el Illescas pudo jugar a placer en estos primeros 45 minutos «cuando sabíamos que son peligrosos en las transiciones rápidas». El valenciano era muy crítico e indicaba que «no hemos estado a la altura ni del partido ni de las circunstancias. En la segunda parte sí que he visto a mi equipo».

Sobre esta mala imagen de los numantinos antes del descanso, Javi Moreno comentaba que «no hemos estado intensos ni agresivos ni generosos en las ayudas». El míster no entiende estas caras tan diferentes de un Numancia que en los últimas encuentros en Los Pajaritos había sometido a sus rivales. ¿Si faltó humildad en esa desastrosa primera parte? El equipo que se duerma y que se piense que va a ganar fácil se quedará fuera. Es un grupo en el que todo está muy apretado». Se mostraba molesto con la designación arbitral: «No entiendo que te pongan un árbitro de Madrid cuando te estás jugando las habichuelas contra un equipo madrileño como es el Sanse».

Nozal: "Es una victoria de mucho mérito"

Los tres puntos volaron para tierras toledanas y el entrenador del Illescas, Pablo Nozal, no podía ocultar su satisfacción por haber ganado en un escenario como el campo de Los Pajaritos. «Es una victoria de mucho mérito», afirmaba el míster visitante, quien destacaba la gran actuación de los suyos en la primera parte y el hecho de que «supiéramos sufrir» en la segunda. Nozal no entendía la decisión del árbitro de anular el que hubiera sido el 2-4 porque «es el mismo jugador el que remata las dos veces. Es un gol mal anulado».

Pablo Nozal, entrenador del Illescas.Monteseguro Foto

«En la primera parte hemos sido infinitamente superiores al Numancia», comentaba el técnico del Illescas. Nozal continuaba analizando los primeros 45 minutos e indicaba que «sabíamos que en las transiciones les podíamos hacer daño y así ha sido. Veníamos a hacer una presión alta por las características en su salida del balón». Un 0-3 con el que llegó al descanso que «ni en los mejores sueños», apuntaba el preparador del conjunto toledano.

Sobre la segunda parte Nozal señalaba que «estuvo marcada por el penalti que llegó tan pronto y por encajar dos goles en quince minutos. Nos ha tocado sufrir mucho». En relación al árbitro no daba crédito al gol que les anularon y que hubiera sido definitivo al ser el 2-4.

Nozal no se olvidaba de los aficionados del Illescas que en un centenar se dio cita en Los Pajaritos. «Les tenemos que dar las gracias por el apoyo. Estamos felices por el hecho de haberles dado en Soria una alegría».