Un día para intentar reaccionar

El C.D. Numancia visita el Nuevo Vivero y lo hace con el doble objetivo de lograr los tres puntos en juego y al mismo tiempo mejorar la imagen del equipo respecto a los últimos encuentros, en especial, el del pasado fin de semana ante el Illescas en el que los de Javi Moreno entregaron al rival toda la primera parte.

Los sorianos buscarán ante el C.D. Badajoz una reacción en forma de victoria. Tres puntos le permitirían regresar al primer puesto de la clasificación durante unas horas. Por lo menos hasta la finalización del complicado encuentro que el Sanse disputa en La Albuera. Los rojillos aspiran al ascenso directo, un ascenso que conseguirá el equipo más regular durante los próximos tres meses de competición. Y para ello hay que ganar encuentros.

Conseguir la victoria es el primer objetivo y supeditado a la misma está el mejorar la imagen. En especial la ofrecida ante el Illescas, donde los rojillos mostraron errores que, de persistir, difícilmente van a permitir su salto de categoría. Llevar el peso del encuentro se les hizo cuesta arriba y eso facilitó las llegadas de peligro de los visitantes.

De ahí que no se puedan descartar cambios en el once que Javi Moreno presente ante el Badajoz. Cristian Delgado podría regresar al once tras el experimento fallido del pasado fin de semana. Tampoco puede descartarse la presencia de Sanchidrián en banda derecha. El malagueño es un incordio para los rivales y los rojillos necesitan incordiar bastante al Badajoz si quieren los tres puntos. Moreno no da pistas sobre su once por lo que habrá que esperar al inicio del encuentro para despejar la incógnita.

Lo que no es una incógnita es la necesidad del rival. El Badajoz está en puestos de descenso, una situación de la que quieren escapar y que no tienen nada fácil. Iñaki Alonso ha podido entrenar con la plantilla al completo durante la última sesión semanal si bien jugadores importantes como Cinta lo hicieron de forma parcial por primer vez el martes. Los pacenses queman sus últimos cartuchos para seguir en la categoría.