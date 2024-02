El play off se le escapa al Numancia en la segunda vuelta

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Al C.D. Numancia le está penalizando la segunda vuelta del campeonato en la que incluso, en una hipotética clasificación, se quedaría fuera del play off de ascenso. Los rojillos ocuparían la séptima plaza con nueve puntos y por delante tendrían a un grupo de seis conjuntos que se irían a los once en la media docena de jornadas que se han celebrado. Los de Javi Moreno necesitan encontrar la regularidad perdida para igualar los números de sus rivales más directos.

Tres victorias y tres derrotas es el balance de los numantinos en lo que se lleva jugado de esta segunda parte de la Liga y ello no le daría para estar en la zona de promoción de ascenso. También hay que decir que la diferencia con los mejores de esta segunda vuelta sólo es de dos puntos. El Numancia ha sumado la mitad de los puntos en juego con triunfos ante Segoviana, Llerenense y Atlético Paso, mientras que las derrotas numantina llegaban frente a Montijo, Illescas y Badajoz.

Los seis mejores equipos de esta segunda vuelta son Illescas, Segoviana, Sanse, Getafe B, Unión Adarve y Mensajero. Al Illescas estas buenas semanas de competición le han servido para ser líder con un total de 40 puntos que ahora le guiarían al ascenso directo. Segoviana, Sanse y Getafe B llevan una inercia notable para ocupar puestos de play off junto con el Numancia, que sería el único que se caería de la promoción en esta supuesta tabla clasificatoria. Llama la atención el estirón que ha pegado el Mensajero, que con la llegada del nuevo entrenador ha reaccionado para estar a sólo cuatro puntos de la permanencia.

CD Numancia Bajonazo del Numancia Félix Tello

Al igual que el Numancia, con nueve puntos están Villanovense, San Fernando y Montijo. Este último equipo es colista de este Grupo 5 pero todavía sueña con poder salvarse. El siguiente pelotón de escuadras lo forman Atlético Paso, Guadalajara y Navalcarnero con ocho puntos en su casillero.

El Talavera, que llegó a ser líder sólido en la primera parte de la Liga, se ha desplomado en la segunda vuelta para quedar fuera de la zona de play off de ascenso. El Llerenense es el peor equipo desde que se superó el ecuador de la temporada con el dudoso honor de no haber sumado ni un solo punto. Esta nefasta racha le ha llevado a caer en el descenso a Tercera Federación. El Ursaria es otro de los conjuntos que se ha venido abajo y de pisar territorio de promoción ha pasado a estar al límite del descenso. Escuadras a las que les está pasando factura la segunda vuelta y de la que no sale demasiado bien parado el Numancia.

Clasificación de la segunda vuelta

1. Illescas 11 puntos

2. Segoviana 11

3. Sanse 11

4. Getafe B 11

5. Unión Adarve 11

6. Mensejero 11

7. Numancia 9

8. Villanovense 9

9. San Fernando 9

10. Montijo 9

11. Atlético Paso 8

12. Guadalajara 8

13. Navalcarnero 8

14. Talavera 7

15. Cacereño 7

16. Badajoz 5

17. Ursaria 2

18. Llerenense 0