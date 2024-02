A evitar descolgarse

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia saltará este domingo al terreno de juego de césped artificial del Municipal Mariano González de Navalcarnero con el objetivo de regresar a la senda de las victorias. Ganar para no perder comba respecto al primer puesto de la tabla que concede el ascenso directo de categoría.

El entrenador numantino Javi Moreno señalaba antes del encuentro ante el Badajoz que el grupo que dirige no podía cometer errores a estas alturas de la temporada al quedar cada vez menos jornadas por delante. En el Nuevo Vivero se tuvo el primer tropiezo, un tropiezo que se quiere enmendar en la tarde del domingo.

Para ello el entrenador rojillo está obligado a hacer cambios. Al menos uno, el de Lupu. El delantero vio en Badajoz una amarilla y es baja por sanción. Son varias las posibilidades que el preparador rojillo tiene para suplir esta ausencia. Primo y Caballero son aparentemente los mejor colocados pero no puede descartarse otra alternativa.

El campo del Naval tiene una dimensiones reducidas, una situación que puede afectar al juego y al planteamiento del equipo. Posiblemente el juego por las bandas se vea afectado por lo que ahí podría haber igualmente alguna novedad en el once numantino. Ya en la zaga, la presencia de De Frutos es otra posibilidad toda vez que el central segoviano sustituyó a Pastor en el descanso en el último partido.

En ese encuentro la imagen del equipo no fue buena hasta el punto de que no llegó a inquietar la portería rival. Solucionar ese debe es primordial esta tarde si se quiere tener opciones de ganar el choque. El Numancia está obligado a ganar para no perder comba con los primeros clasificados. Es más, en función del resultado de esos rivales, los de Javi Moreno podrían colocarse de nuevo al frente de la tabla. Por esa misma razón, un resultado adverso podría igualmente provocar el efecto contrario. Una posibilidad en la que es casi mejor no pensar.

El Navalcarnero recibe al Numancia en puestos de descenso. En otras palabras no tiene margen de error si quiere salvar la categoría. Otra dificultad añadida al partido.