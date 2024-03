Javi Moreno molesto con la afición: "No me han gustado los silbidos a los jugadores"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno de mostró molesto con la actitud de algún sector de la grada de Los Pajaritos que en los primeros compases del partido abucheó a los futbolistas del C.D. Numancia porque las cosas no estaban saliendo bien. El entrenador rojillo no se mordía la lengua en la sala de prensa y cuando se le preguntaba por este mal arranque comentaba que «son personas y a los que tienen menos carácter les puede quemar el balón. No me han gustado los silbidos a los jugadores. Que me silben a mí que soy el responsable de todo. Los jugadores lo están dando todo por el equipo y no se merecen estos pitidos. No entiendo que por unos minutos malos se les pite a los futbolistas».

El valenciano analizaba el choque ante el Villanovense e indicaba que «hemos hecho un partido bastante aceptable», aunque reconocía que «no hemos empezado bien en unos primeros 15 minutos con muchas dudas. Hemos mejorado y el control del partido ha sido nuestro ante un buen equipo que sólo ha tenido una ocasión que ha parado Dorronsoro al inicio de la segunda parte». Sobre la novedad bajo palos señalaba que Dorronsoro es un porterazo, pero como lo es Kuda». El de Silla también valoraba el nivel exhibido por Ribeiro: «Esta haciendo un año espectacular». A Javi Moreno le gustó la actitud de sus hombres y tiene claro que «si jugamos con esta intensidad vamos a estar en la pelea».

El míster del Villanovense dice que ellos fueron mejores

Gus se marchaba de Los Pajaritos con la convicción de que su equipo se pudo llevar los tres puntos ante el Numancia porque «hemos sido superiores». El entrenador del Villanovense se refería a la diferencia entre uno y otro equipo al asegurar que «ellos han acertado en la única ocasión que han tenido y nosotros hemos fallado oportunidades muy claras». El míster visitante no podía ocultar su decepción: «Me voy fastidiado porque en los primeros 45 minutos hemos tenido ocasiones muy clara para ponernos por delante en el marcador».

Gus se refería al rendimiento de sus hombres en la capital soriana e indicaba que «el partido se ha planteado para ganar y hemos demostrado que tenemos hambre de victorias. Insisto, no hemos estado acertados como por ejemplo en la acción de Pajuelo en el claro mano a mano con el portero». Sobre esta superioridad de la que hablaba ante el Numancia añadía que «hemos competido de tú a tú ante un rival hecho para ascender. Hemos jugado con todo lo que teníamos pero no nos ha llegado para sacar algo positivo».

En relación a los objetivos de los extremeños, que llegaban a Los Pajaritos tras sumar tres victorias seguidas, el técnico era muy claro. «En lo único que pensamos es en sumar los puntos que necesitamos para conseguir cuanto antes la permanencia en esta categoría tan complicada».