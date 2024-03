CD Numancia 1 - Villanovense 0. Las fotos del partido

Publicado por Mario Tejedor Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno trajo novedades al once, como Diamanka o Dorronsoro, pero no consiguió hacer que el Numancia brillara. No hubo buen fútbol en Los Pajaritos, pero sí una victoria que hace mantener al equipo de Javi Moreno a solo un punto del líder, solo quedan 9 jornadas por disputarse.