Javi Moreno: "Nos quedan nueve finales"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, ha reconocido que el equipo tiene por delante nueve finales, nueve partidos en los que confía que su equipo esté a la altura de los últimos encuentros disputados. El rector de banquillo numantino no esconde la dificultad del choque ante el Getafe B, un filial que aspira a entrar en zona de promoción y que está a tres puntos de los rojillos en la tabla.

Javi Moreno ha comparecido en la sala de prensa de Los Pajaritos para analizar la actualidad del equipo. Una actualidad que pasa por el encuentro de este domingo ante el Getafe B. La primera de los nueve partidos que quedan para acabar la fase regular, nueve encuentros que para el técnico son finales: «Cada vez quedan menos partidos y todo se aprieta mucho más y con enfrentamientos directos. Cada partido es como si fuera una final».

«Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Los jugadores lo son y esperemos que, de aquí al final, mantengamos el nivel de las dos últimas jornadas porque eso es lo que al final nos va a llevar a conseguir los objetivos que nos pongamos por delante. Si nos relajamos en alguna de las jornada que queda, seguramente lo pagaremos caro», ha añadido el entrenado numantino.

El Getafe B es la primera de esas finales, un filial de todo un Primera División que ha pasado de estar en zona de descenso a luchar por entrar en promoción: «Es un equipo diferente, un filial atípico, con buenos futbolistas, con las ideas muy claras y, sobre todo, defensivamente está siendo un equipo bastante solvente. Va a ser un partido difícil como todos los de la categoría. Hablamos de futbolistas físicamente muy bien preparados, gente rápida, alguno de ellos con dinámica del primer equipo. Jugando el primer equipo el sábado (por hoy), supongo que estarán todos el domingo para que el Gabi pueda contar con ellos. Nos espera un partido muy complicado ante un equipo que va a ir a ganarnos porque sabe que haciéndolo nos empataría a punto y se comprimiría todo mucho más. Va a ser un partido abierto para los dos. Por su forma de jugar van a ir a por el partido y, por nuestro estilo, más de lo mismo. Creo que va a ser un partido de ocasiones».

CD Numancia El peaje del descenso Jon Ander Uriarte



Debido a la igualdad existente en la zona alta de la clasificación, la diferencia de goles puede cobrar especial importancia entre los equipos en caso de empate a punto. De ahí que Moreno reconozca la importancia de «no perder» ante rivales directos. En cualquier caso, el entrenador rojillo reiteraba que daba igual qué conjunto esté enfrente ya que su equipo debe buscar los tres puntos: «A nosotros nos quedan nueve finales y da igual el equipo que tengamos enfrente. Tenemos que ir a ganar el partido y hacer lo que hemos en los dos últimos partidos. Está claro que en unos estaremos mejor y en otros peor, porque esto es fútbol y es así, pero la sensación tiene que ser la de que hemos ido a por el partido».

El preparador numantino explicó que no habla con los jugadores sobre números que necesitan o hacen falta y que «lo imporante es ganar, no hacer cuentas». «Ganar es lo que nos va a ayudar», ha añadido. De cara al partido ha señalado que Diamanka sufre molestias mientras que tiene al resto de la plantilla disponible. «El equipo está trabajando bien y no tengo que reprocharle nada a ninguno de los jugadores. Dejo gente sin convocar en función de cómo entrenan durante la semana», ha afirmado para confirmar que Alain Ribeiro viene haciendo un buen trabajo. El preparador ha abierto la puerta a Dorronsoro y Kuda bajo palos ya que cuenta «con dos porterazos», y por último ha agradecido que haya aficionados rojillos que se trasladen a Getafe para anima al equipo.