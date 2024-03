Javi Moreno: "Esto no se va a sentenciar hasta el final"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, ha advertido que ocurra lo que ocurra este sábado en el encuentro ante el U.D. Sanse, "esto no se va a sentenciar hasta el final", en referencia a las exiguas diferencias que hay en la zona alta de la clasificación.

El club soriano visita al segundo clasificado con un punto de ventaja en su casillero y cuando faltan siete jornadas para finalizar la competición. De ahí la precaución del entrenador sobre el tramo final de temporada. "Pase lo que pase va a seguir todo igual porque quedarían por disputarse 18 puntos y todos nos dejaremos algún punto. Esto no se va a sentenciar hasta el final. Si perdemos todo seguiría igual, nos adelantarían, pero quedarían muchos puntos por jugarse. Ganar supondría un paso importante pero no nos podríamos relajar", ha explicado el preparador numantino quien no ha descartado en esa pelea por la primera plaza a rivales como la Gimnástica Segoviana o Atlético Paso.

Y es que Javi Moreno ha insistido en que quedan siete finales siendo el partido ante el Sanse el "más importante" por estar en juego la plaza de ascenso directo y ser el primero de esos siete compromisos. "Los últimos seis partidos serán primordiales. El equipo que menos falle se llevará el gato al agua", ha aseverado.

El entrenador del conjunto soriano ha calificado de "camaleónico", al U.D. Sanse por su capacidad de adaptación a las circunstancias del partido. "Es junto a nosotros el mejor equipo del grupo. Tiene buenos futbolistas, trata bien el balón, velocidad arriba. Va a ser un rival difícil de contrarrestar", ha expresado. En este sentido, el entrenador rojillo ha afirmado que también su equipo es peligroso siendo precisamente el grupo que maneja lo que más le preocupa. "No me preocupan ellos, me preocupa mi equipo. Si mi equipo hace lo que tiene que hacer, estaré muy tranquilo", ha significado.

Javi Moreno, que no ha dado ni media pista sobre el once que pondrá en liza, ha explicado que no tiene ningún tipo de rivalidad con el entrenador del Sanse, a quien ya conocía con anterioridad a través de Alfredo Santaelena. "Es un buen entrenador, un equipo con un futuro muy importante", ha admitido sobre Pablo Álvarez. Por último, Javi Moreno no ha obviado la amplia presencia de aficionados numantinos que estarán en Matapiñonera animando al equipo, unos 500. Al respecto ha agradecido todo ese aliento de la grada significando que "vamos con la intención de ganar. Ese es el objetivo, ganar y darles una alegría", ha concluido.