Javi Moreno: "Pido disculpas a la afición"

El entrenador del CD Numancia, Javi Moreno, analizó la abultada derrota del equipo (7-1) en San Sebastián de los Reyes sin paños calientes. Felicitó al Sanse, pidió disculpas a la afición y asumió la responsabilidad de lo ocurrido.

El técnico del conjunto numantino comentó del encuentro que “lo primero quiero felicitar al Sanse por el partido que ha hecho porque nos ha ganado merecidamente y segundo pedir disculpas a la afición del Numancia por el partido que nos ha salido. Defensivamente no hemos estado bien, sobre todo en duelos, no hemos sido ganadores y por eso que hayamos sufrido más de la cuenta".

El técnico de Silla reconoció que "la verdad es que han sido muy superiores, no hemos sabido ser lo agresivo que es este equipo a nivel defensivo y de ahí que nos hayan metido tantos goles. Ellos tienen muy buenos futbolistas y que encima nosotros no hemos estado como deberíamos estar, sobre todo defensivamente hablando. Ellos nos han llegado tres o cuatro veces y nos han metido cuatro goles, nosotros hemos llegado tres y hemos metido una. La lectura del partido es que han sido muy superiores".

También entonó el mea culpa por el planteamiento en Matapiñonera. "Soy el máximo responsable de lo que ha pasado hoy, los jugadores han intentado hacer todo lo que han podido y de ahí el resultado. Quedan 18 puntos, quedan 6 jornadas y pueden pasar muchas cosas. El sábado hay que hacer todo por ganar y volver a ponernos líderes”.

Sobre por qué no hizo cambios en el planteamiento dijo que “si cambio no llegamos a área. Somos un equipo que está hecho así, es mi forma de entender el fútbol, mi forma de jugar, habrá gente a la que le guste más o menos pero los jugadores van a hacer lo que yo les diga y como nos ha ido bien menos hoy, es un accidente. Sólo puedo pedir disculpas a los aficionados que han venido y los que se han quedado en casa”.

No hubo nada que rascar en un partido de sabor amargo para Javi Moreno, quien incidió en que “no hay nada positivo, nos han ganado merecidamente. Cuando un equipo te gana 7-1 no puedes decir que hay algo positivo. Lo único positivo que hay es que el sábado tenemos otro partido y que tenemos que ganar para olvidar éste”. Además añadió que “no creo que nos haya pesado en lo físico, lo que pasa es que nosotros hemos sido valientes, hemos ido a por el partido. Todos los equipos vienen aquí a encerrarse y a ver qué pasa”.

El técnico del conjunto sansero, Pablo Álvarez, comentó del encuentro que “ha sido un partidazo de todo el equipo, estamos muy contentos de cómo se ha dado. Era un partido superimportante y los chicos han estado a un nivel espectacular. Ya no es el resultado abultado sino lo que ha mostrado el equipo en una cita como ésta”.

Sobre el Numancia comentó que “es un equipazo. Les hemos sabido contrarrestar muy bien y por eso más valor tiene la victoria. Sabíamos de la dificultad del partido, un auténtico equipazo, muy bien trabajado por Javi Moreno, que siempre pone las cosas muy difíciles, no te dejan respirar en todo el partido, con jugadores muy determinantes. Sabíamos de la dificultad y la victoria tiene mucho más valor, ya no solo por el resultado abultado, sino ya ganar por cualquier resultado hubiese sido espectacular. También sabiendo el rival que venía aquí, la victoria tiene mucho más mérito".

"La pelea va a ser hasta el final", comentó el técnico del equipo madrileño, "esto no tiene nada de determinante, ya lo dije en la previa que tanto si ganaban ellos como nosotros, la liga es superigualada y quedan muchos partidos por jugar. Es un chute de energía pero no hemos hecho nada. Va a ser una pelea muy bonita”.

Además añadió que “hoy han salido las cosas bien y hoy nos toca la buena cara. Esto es un proceso y los pies en el suelo. Somos un equipo muy equilibrado en mentalidad, modelo de juego y los jugadores.”.