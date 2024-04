Rubio: "Quiero ganar los cuatro partidos"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere ascender de manera directa a Primera Federación y por delante tiene una recta final de temporada de lo más exigente con cuatro jornadas en las que casi no tiene margen de error. Desde el club no se quieren hacer cálculos sobre los puntos que se van a necesitar para subir y el vicepresidente de la entidad, Eduardo Rubio, es contundente a la hora de referirse a este último mes de competición. "No hago cábalas porque lo que quiero es ganar los cuatro partidos que quedan". De ser así, aunque habría que esperar a los resultados de la Gimnástica Segoviana y del Sanse, el cuadro soriano tendría muchas posibilidades de dar el salto de categoría.

Rubio no es amigo de hacer números para ver al Numancia en Primera Federación y su apuesta es clara cuando dice que quiere los 12 puntos que hay en juego. "Nos quedan cuatro finales y la primera que tenemos es la de este domingo". El dirigente rojillo sabe de la importancia de vencer este fin de semana al San Fernando y afirma que "si no ganamos este domingo no nos queda nada más que remar".

El vicepresidente hacía un llamamiento a los aficionados numantinos para que el domingo arropen al equipo desde las 12.00 horas en el campo de Los Pajaritos: "Es una final y nuestra gente tiene que estar a muerte con el club".

Carlos Martínez Mínguez: "Nos jugamos mucho como club, como ciudad y como provincia"

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, también hacía un llamamiento a los seguidores numantinos para que sean el 'jugador número 12' en el choque de este fin de semana ante el San Fernando. El edil, que participaba en la presentación del Torneo Elige Soria que tenía lugar en la sala de prensa de Los Pajaritos, arengaba a los hinchas rojillos "para que estén con el equipo en el importante partido del domingo". Mínguez se refería a la relevancia que tiene el Numancia en la sociedad soriana e indicaba "que nos jugamos mucho como club, como ciudad y como toda una provincia".

El alcalde que lanzaba un mensaje de "respaldo de continuidad" al proyecto del Numancia, definía el compromiso de este domingo como de "final" y también hacía hincapié en sumar los 12 puntos que quedan en juego "para no tener que acudir a la lotería de los play offs".