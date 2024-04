Javi Moreno: "No podemos fallar"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

"No podemos fallar si queremos conseguir el ascenso directo". Así de claro y así de contundente se expresaba el entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, en la previa del encuentro del domingo ante el San Fernando que marca el inicio de la recta final de la temporada. El míster rojillo apuesta por ganar los cuatro partidos que restan y el primero es el de este fin de semana ante un conjunto canario que llegará a Los Pajaritos jugándose la permanencia.

El de Silla no quiere hacer las 'cuentas de la lechera' y sabe que la primera de estas finales es la de este domingo y para ello quiere poner los cinco sentidos en ganar a un San Fernando también necesitado, aunque en esta ocasión por la permanencia. "Es un rival difícil y será un partido cerrado", comentaba. El Numancia no se fía es un conjunto de la zona baja de la clasificación ante el que ya hincaba la rodilla en la primera vuelta.

La necesidad que tienen los numantinos de sumar de tres en tres puede ser un arma de doble filo a estas alturas del campeonato y el valenciano señalaba que "tenemos que saber jugar con la ansiedad que puede producir el tener que ganar". Un Numancia que no caiga en la precipitación para regresar a la senda del triunfo tras el traspié de la pasada jornada en Guadalajara.

Y para volver a ganar el mejor escenario es el campo de Los Pajaritos donde los rojillos han sumado tres victorias en los tres últimos compromisos ante Villanovense, Mensajero y Unión Adarve. "En casa estamos haciendo una buena segunda vuelta. Hay que ganar para asegurar el puesto en el play off sin renunciar a ascenso directo", recalcaba el técnico.

El Numancia tiene que acabar con la irregularidad que le está caracterizando esta temporada y que no le ha permitido estar en lo más alto de la tabla. Capaz de lo mejor y también de lo peor con actuaciones notables como la de Getafe y otras como la de San Sebastián de los Reyes en la que se vino abajo. "El partido malo es el que jugamos ante el Sanse", apuntaba Moreno. El preparador rojillo se refería a la última derrota en Guadalajara e indicaba que "no veo penalti por ningún lado. El delantero se deja caer y es una toma de decisión del colegiado que no puedes controlar".

El míster insistía en la actuación del árbitro Abraham Hernández Maestre el pasado fin de semana en la capital alcarreña. "No me sorprende lo que pasó en Guadalajara con el árbitro", en referencia a las malas vibraciones que en la previa de la jornada pasada le dio la designación. Sensaciones negativas que no ha tenido al conocer que Albert Català Ferran será el colegiado que pitará este domingo en Los Pajaritos. Sobre el colectivo arbitral reconocía que no está preocupado en este tramo decisivo del curso porque lo hacen lo mejor que pueden".

Para finalizar, Javi Moreno analizaba la situación de la clasificación en la zona noble. "La Gimnástica Segoviana es el que tiene ventaja sobre nosotros y el Sanse ya que no tiene la presión de ascender. Esperemos que fallen los dos". El valenciano explicaba que en la matinal del domingo sólo estará pendiente de lo que acontezca en Los Pajaritos y que en un segundo plano quedarán los encuentros del Sanse en Getafe (11.30 horas) y de la Segoviana en Montijo (12.30 horas).