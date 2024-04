Javi Moreno quita hojas en el calendario del Numancia hacia el ascenso: "Nos quedan tres finales"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno y el C.D. Numancia salvaban el primer ‘match ball’ en esta apasionante recta final de temporada con el ascenso directo como gran objetivo y el entrenador rojillo se mostraba muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el choque ante el San Fernando. «El equipo ha estado perfecto». Frase contundente y que refleja que lo que vio sobre el césped le gustó mucho al de Silla. Javi Moreno continuaba analizando el partido e indicaba que hemos sido dominadores del juego durante todo el partido. Sólo nos han hecho una ocasión de gol y hemos sido justos vencedores». Y es que el San Fernando apenas inquietó el marco numantino y como ocasión de peligro sólo aparece en la cuenta un mano a mano de Ojeda con Dorronsoro que desaprovechó el atacante visitantes.

El míster valenciano reconocía que su equipo no había estado brillante en el juego ofensivo y destacaba la estrategia como la clave para empezar a sumar los tres puntos. «El partido lo hemos abierto gracias al balón parado». Pocas llegadas numantinas, pero un trabajo defensivo muy sólido. «Hemos hecho un partido muy serio. El equipo ha estado perfecto», afirmaba el preparador rojillo.

Javi Moreno ya piensa en el futuro más inmediato y tiene claro que «nos quedan tres finales y para conseguir el ascenso directo tenemos que ganar las tres». Sobre la derrota del Sanse y la victoria de la Gimnástica Segoviana, el técnico señalaba que «me da igual lo que hagan los demás. Nosotros tenemos que ganar y a todos nos quedan encuentros muy complicados hasta el final de la temporada».

Socorro: "Tuvimos miedo a enfrentarnos al Numancia"

«Hemos tenido miedo a perder y miedo a jugar ante el Numancia. No tuvimos personalidad para enfrentarnos al Numancia. No se puede decir otra cosa nada más que ellos fueron superiores». Juan Carlos Socorro no se anduvo con paños calientes a la hora de analizar la derrota del San Fernando en Los Pajaritos y apuntó directamente a la actitud de sus jugadores a la hora de encarar el choque en el que los canarios se jugaban tener más opciones de permanencia.

El entrenador visitante no ponía ni un solo pero a la victoria de los numantinos e indicaba que «el encuentro se ha decidido en dos acciones a balón parado. Nosotros no hemos estado acertados en ataque». Socorro se lamentaba de la ocasión errada por Ojeda en los primeros compases de la primera parte y que de haberla materializado se habría pasado al empate a un gol. «Del 1-1 se ha pasado casi en la siguiente jugada al 2-0. Con su segundo gol ya tienes que arriesgar y el partido ha quedado sentenciado».

El San Fernando se ha complicado sobremanera la permanencia en la categoría y Socorro es consciente de la dificultad de salvarse. «Si no ganamos el próximo domingo la temporada habrá finalizado para nosotros». Y es que el conjunto canario se juega el ser o no ser el próximo fin de semana en la que será la antepenúltima jornada del curso. El míster insular también se refería a la zona alta de la clasificación y a la irregularidad de los equipos de arriba como un hándicap para los de abajo. «La salvación en este grupo está muy cara porque los equipos de arriba se han dejado muchos puntos y no han demostrado lo grandes que son».