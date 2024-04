Bilbao Athletic y Sevilla Atlético no quieren esperar para subir a Primera Federación

Once del Bilbao Athletic que la pasada jornada goleaba al NaxaraTwitter Athletic de Bilbao

El Bilbao Athletic es el ejemplo a seguir en la Segunda Federación y este sábado si gana o empata sería el primer equipo en certificar matemáticamente su ascenso de categoría. El Sevilla Atlético sería virtualmente conjunto de Primera Federación si vence el domingo, mientras que en los otros tres grupos, con el C.D. Numancia como protagonista, la igualdad es máxima.

El filial bilbaíno cuenta con ocho puntos de ventaja sobre el Barakaldo y si este sábado gana o empata en las instalaciones de Zubieta ante la Real Sociedad C daría el salto de categoría. Una victoria haría que el Barakaldo, segundo clasificado, ya no le pudiese superar en las dos jornadas que restan, mientras que con un empate de los cachorros a lo máximo que podría aspirar el conjunto de Lasesarre es a igualar a puntos, aunque por el 'goal average' particular el Bilbao Athletic siempre sería primero al haber vencido en los dos encuentros al Barakaldo en la temporada regular. El equipo baracaldés recibirá el domingo al Deportivo Alavés B.

Si en el Grupo 2 está el ascenso directo prácticamente decidido en el 4 el panorama también está muy despejado para el Sevilla Atlético. Aventaja en cinco puntos al Yeclano y si gana el domingo al Vélez tendría pie y medio en Primera Federación, aunque los de Yecla se impusiesen al Marbella. El filial sevillista lo tiene todo a su favor para regresar a la tercera categoría del fútbol español.

Mientras tanto en los otros tres grupos de esta Segunda Federación puede pasar cualquier cosa en las tres jornadas que quedan para el final de la Liga. La máxima igualdad se da en el Grupo 1 con el Pontevedra y el Ourense empatados a puntos. Entre las dos escuadras gallegas se decidirá el ascenso directo y ambas se verán las caras este domingo desde las 17.00 horas en Pasarón.

En el Grupo 3 todo está por decidir con el Lleida como líder con un punto por encima del Hércules y del Badalona. El Lleida visita al Cerdanyola, el Badalona al Europa mientras que el Hércules recibirá al Peña Deportiva.

En el grupo del Numancia también están las espadas en todo lo alto con el propio equipo soriano y la Segoviana como rivales enconados, aunque el Sanse sigue teniendo opciones de subir sin tener que pasar por el play off.