El C.D. Numancia visita este domingo, a partir de las 12.00 horas, al C.D. Ursaria con el objetivo de sumar tres punto que le coloque líder provisional del Grupo V a la espera del resultado que por la tarde pueda obtener la Gimnástica Segoviana. Para ello, Javi Moreno podría repetir el once que el pasado domingo venció al San Fernando.

El grupo que dirige Javi Moreno aspira a reencontrarse con la victoria lejos de Los Pajaritos, talón del Aquiles en las ultimas semanas, y que han provocado que no dependa de sí mismo para lograr el ascenso directo. Para ello, podría saltar al terreno de juego con el mismo once que el pasado fin de semana derrotó en Soria al San Fernando. En ese encuentro el equipo funcionó y, si las cosas funcionan, lo mejor es no tocarlas. O tocarlas lo menos posible. Tampoco se puede descartar algún cambio.

Al margen de ese posible once, otra duda es qué Numancia se verá en el césped. Si el equipo que maniata a su rival presionando arriba y que asume riesgos defensivos, como ocurrió en Getafe o Sanse, o el que es un poco más conservador y espera a su rival en tres cuartos de cancha consciente de que tarde o temprano acabará teniendo una o varias oportunidades, como ha sucedido en los últimos dos partidos. O ambas, en función de la necesidad y del resultado. El terreno de juego es más estrecho que Los Pajaritos y acertar en una de esas ocasiones será clave para uno y otro equipo a la hora de llevarse los tres puntos.

De ganar, los rojillos se colocarían líderes a la espera de lo que la Gimnástica Segoviana haga esta tarde ante el Llerenense. Habrá que poner un ojo sobre el Sanse, conjunto al que aún no se puede descartar de esa pelea por la primera plaza. En cualquier caso, si los rojillos quieren mantener vivas sus opciones de ascenso no pueden jugar a la ruleta rusa con el resultado. Todo lo que no sea ganar es reducir esas posibilidades de saltar de categoría sin disputar eliminatorias.

No lo va a poner fácil el Ursaria. Un equipo modesto, sorpresa del grupo por un comienzo de temporada explosivo y que recibe a los sorianos con el objetivo de ganar para casi certificar su permanencia en la categoría. Los madrileños tienen tres puntos de ventaja sobre la promoción de descenso.