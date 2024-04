Javi Moreno: "La guinda al pastel"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Moreno está muy cerca de llevar al C.D. Numancia a Primera Federación y hacer historia con un ascenso que se decidirá en la última jornada. «Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle la guinda al pastel», destacaba el entrenador de un equipo rojillo que llega a la última jornada dependiendo de sí mismo. «Se nos ha puesto todo de cara. Tenemos que ir a Cáceres a ganar y si sumamos los tres puntos seremos campeones de Liga», comentaba el valenciano en su comparecencia de prensa en Los Pajaritos. El míster era una persona feliz, aunque también pedía calma con sus declaraciones al señalar que «estamos muy contentos, pero todavía no hemos logrado nada. Lo bueno es que dependemos de nosotros mismos y llegamos a la última jornada en la mejor situación posible».

Javi Moreno, que reconocía que su segundo José María García le iba ‘cantando’ los resultados de la Segoviana y del Sanse, afirmaba que «claro que he visto peligrar el 1-0 ante un rival como el Talavera que tiene un buen equipo y grandes jugadores».

El de Silla analizaba el encuentro e indicaba que «hemos hecho un partido muy serio y hemos sido justos vencedores. Ha sido un partido muy sufrido y sabíamos que era vital no equivocarnos en defensa». Moreno también tenía palabras de elogio hacia los más de 4.000 espectadores que se dieron cita en Los Pajaritos. «La afición siempre ha estado con el equipo, Hay que darle las gracias por el apoyo».

Ayllón: "Nos ha faltado remate"

Luis Ayllón no se marchaba contento de Los Pajaritos ya que el objetivo del Talavera era ganar para intentar luchar por el play off y con la derrota a lo máximo que aspiran en la última jornada es a conseguir la clasificación para la Copa del Rey. El entrenador talaverano reconocía que «me voy con mala sensación porque veníamos a ganar. El gol tempranero no complicó la situación y en la segunda parte estuvimos mejor pero nos faltó tener más maldad en los últimos metros». En este sentido, Luis Ayllón se lamentaba de la poca claridad de ideas de su equipo en el ataque e indicaba que «nos ha faltado remate y llegar más al área. Hemos pecado de no ser verticales». Y es que el Talavera manejó bien el partido pero sin disfrutar de ocasiones claras de marcar ante la portería defendida por Kuda.

El míster visitante se quedaba con el trabajo y el compromiso de sus jugadores en un encuentro en Los Pajaritos en el que «no hemos bajado los brazos hasta el pitido final». Un consuelo para una derrota que le impide pelear por ser quinto en la última jornada del campeonato.

Ayllón también se refería a la temporada de un Talavera que estaba llamado a luchar por el ascenso directo y que incluso se queda sin play off. «Una cosa son las expectativas y otra la realidad», afirmaba el técnico. Sobre la última jornada y la clasificación para subir directamente, el talaverano aseguraba que «el Numancia lo tiene todo a favor, depende de sí mismo».