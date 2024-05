El Numancia quiere celebrar el ascenso el día del Catapán

Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.D. Numancia quiere cuadrar el círculo y añadir a la celebración del Catapán la suya propia. La del ascenso de Primera Federación. Y de paso redondear la jornada festiva de los sorianos. Para ello le basta con conseguir la victoria en su visita a la cancha del Cacereño, una labor nada fácil toda vez que el equipo extremeño apura sus opciones de disputar la Copa del Rey la próxima temporada.

Los rojillos afrontan el que puede ser el último esfuerzo de la temporada dependiendo de ellos mismos. Y eso no deja de ser una gran noticia. Si ganan el equipo que dirige Javi Moreno logrará el ascenso a Primera Federación. Si no lo hace, ya sea un empate o una derrota, deberán esperar a los resultados de Gimnástica Segoviana y Sanse. De no haber ascenso directo habría que jugar promoción, algo que puede pasar pero que no se contempla.

Los rojillos se auparon al liderato el pasado fin de semana tras imponerse por la mínima al Talavera en un encuentro sobrio. Es esa sobriedad la que invita a pensar que Javi Moreno podría repetir el mismo once que la semana pasada derrotó a los manchegos a expensas de que, a lo largo de la semana, pueda haber recuperado a algún jugador que por lesión no pudo estar la semana pasada. Dorronsoro o Soler no estuvieron ante el Talavera y, de estar en condiciones, no puede descartarse su regreso al once si bien Kuda y Asier Grande han cumplido como sustitutos. Tampoco puede descartarse el regreso de Sanchidrián en banda derecha toda vez que el malagueño regresa a la que fue su casa y está acostumbrado a jugar en ese campo.

El Numancia necesita ganar para no depender de otros resultados, una situación que dependerá en gran medida del acierto que los rojillos tengan ante la meta rival. Es raro el encuentro en el que los de Javi Moreno no generan alguna ocasión ante la meta rival, acertar en la misma será clave para lograr el objetivo de la temporada si más contratiempos.

Enfrente de los rojillos estará en Cacereño que, más allá de despedirse con victoria de sus aficionados, apura sus opciones de jugar la Copa del Rey la próxima temporada. Para ello deberá ganar a los rojillos y que Unión Adarve pierda ante el Sanse en casa. En otras palabras, no lo van a poner fácil.