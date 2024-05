El play off da otra oportunidad al Numancia para ascender

Ribeiro y Lupu tienen que marcar las diferencias en este play off de ascenso.MARIO TEJEDOR

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia no tiene tiempo para lamentarse de la debacle del pasado domingo en Cáceres y con el inicio del play off de ascenso está obligado a sacar un buen resultado en Utebo para seguir con vida en el objetivo de jugar la próxima temporada en Primera Federación. Los rojillos tienen por delante el camino más largo para subir y en este partido de ida de las semifinales no perder vale su peso en oro. Otro descalabro como el del pasado fin de semana enterraría cualquier opción de clasificación. El Numancia quiere convertir en sonrisas las lágrimas del pasado fin de semana.

Tras la oportunidad perdida de ascender siendo campeón del grupo, el Numancia tiene ante sí la responsabilidad de llegar hasta el final de un play off que experimentará su primera criba este fin de semana y al siguiente. Los sorianos necesitan mejorar sus prestaciones a domicilio ya que están demasiados cercanas las afrentas y los correctivos recibidos ante el Sanse y el Cacereño. Muchos goles encajados y una debilidad que en la promoción pueden ser definitivos.

Javi Moreno y los suyos necesitan reaccionar para jugarse el billete para la gran final en Los Pajaritos, que es el escenario en el que se sienten más cómodos a lo largo de esta temporada. El revés contra el Cacereño tiene que servir para aprender de las cosas que se han hecho mal cuando el equipo lo tenía todo a su favor para el ascenso.

La seguridad defensiva en estos compromisos a cara de perro es crucial y en ello debe mejorar mucho un Numancia que con la manita encajada en Cáceres ha recibido la friolera de 39 goles en 34 jornadas. Sólo cinco equipos de este Grupo 5 han demostrado mayor endeblez defensiva que los sorianos.

Si la presión les jugaba una mala pasada a los rojillos en Cáceres, la realidad dice que en los cruces la responsabilidad incluso puede ser mayor. Es el momento en el que el Numancia tiene que demostrar que su plantilla está confeccionada para jugar la próxima campaña en Primera Federación.

El Utebo, por su parte, ha llegado a este play off como cuarto clasificado en el Grupo 2 y como local es un rival muy sólido con sólo dos derrotas en todo el curso.