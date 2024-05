Javi Moreno: "El equipo ha dado la cara, hemos sido superiores"

Publicado por Área 11

El técnico del conjunto numantino Javi Moreno comentó del final del partido que “estos partidos, estas eliminatorias son así. Son muy parejas, en pequeños detalles. Nos han expulsado a Asier y a partir de ahí en una jugada desafortunada nos han metido el empate".

El míster rojillo se mostraba satisfecho con el trabajo de su equipo: "El equipo ha hecho un partido muy serio, hemos tenido opciones de meter algún gol más y ahora queda la eliminatoria abierta contra un buen equipo como es el Utebo, que tiene muy buen trato de balón. Creo que no les hemos dejado hacer su juego, han estado incómodos todo el partido menos los últimos 5-6 minutos a raíz de la expulsión. El equipo ha estado bien, muy correcto”.

Sobre la expulsión dijo que “no puedo opinar porque no la he visto. Estaba siguiendo el balón y no lo he visto. Por lo que me han dicho primero le ha agredido el jugador y luego le ha agredido nuestro jugador. El árbitro sólo ha visto al nuestro y ya está. En el fútbol hay que aceptarlo. El chico está fastidiado pero son situaciones que le pueden pasar a cualquiera. Esperemos que no vuelva a suceder”.

Además añadió que “la gente ha visto un Numancia en todos los partidos, menos dos, muy competitivos que siempre ha dado la cara. El equipo ha dado la cara y hoy no ha sido menos. La eliminatoria está abierta, ellos fuera de casa son muy peligrosos, casi más que aquí, así que vamos a tenerlo muy en cuenta y aunque ellos tienen que ir adelante porque tienen que meter un gol para ganarnos, el partido va a ser muy complicado y muy difícil. Hoy hemos dado un buen nivel, hemos sido muy superiores a ellos, con ocasiones claras, en juegos, atrevidos, ellos también lo son, tienen buen manejo de balón y lo que hemos venido a hacer, lo hemos hecho bien”.

Sobre la semana dijo que “vamos a ver cómo llegan, han acabado cansados, tocados. Ahora es más importante recuperar que entrenar. Tenemos que ver cómo llegamos al fin de semana y cuántos tengo disponibles. Espero que estén todos”.

Beltrán: "Lucharemos hasta el último segundo"

El técnico del conjunto utebero Juan Carlos Beltrán comentó del encuentro que «hemos peleado hasta el final y hemos conseguido la recompensa del gol de Ballarín. El partido ha sido muy igualado y hemos plantado cara al Numancia, uno de los mejores equipos de la categoría». Continuaba comentando que «el Numancia nos ha apretado mucho y a pesar de marcarnos, nosotros no nos hemos venido abajo y hemos ido en busca del empate en todo momento. Lo hemos conseguido y hemos tenido opciones para marcarles».

«Sabíamos que el encuentro iba a ser muy complicado pero con el estadio lleno, nos han ayudado en los peores momentos y agradezco a la afición que hayan estado animando desde antes de que empezase el partido. Tenemos una afición de 10».

Sobre el encuentro en Los Pajaritos del próximo domingo 19 de mayo a partir de las 18.00 horas comentó que «va a ser un partido muy bonito e interesante. Vamos a ir a luchar hasta el último segundo y a demostrar que el Utebo también merece luchar por el ascenso a la Primera Federación. Estoy muy contento con el rendimiento de mis jugadores porque lo han dado todo y en Soria también harán lo mismo en el encuentro de vuelta. Ahora lo importante es recuperarse del esfuerzo, trabajar toda la semana e ir al campo del Numancia a jugar».