Adrián Hernández: "El Numancia nos triplica en presupuesto y la presión la tienen ellos"

El entrenador del Yeclano Deportivo, Adrián Hernández, ha comparecido hoy ante los medios de Yecla para analizar el encuentro de este domingo ante el Numancia en La Constitución, partido en el que está en juego el ascenso a Primera Federación. Durante su comparecencia ha señalado que tienen varios planes para hacer frente al Numancia sin esconder que será un encuentro "muy difícil y complicado". Al mismo tiempo, ha afirmado que la presión la tiene el Numancia en cierta medida ya que triplica le presupuesto del club murciano.

El técnico ha señalado que al única baja de su equipo para el partido es Tanque si bien, a lo largo de la semana, ha ido recuperando jugadores que acabaron con molestias en Los Pajaritos como consecuencia del esfuerzo. Del partido en Soria ha señalado que fue "raro y no fuimos nosotros", debido en parte al tempranero gol rojillo que les generó dudas y errores en alguna fase del encuentro que no suelen cometer. "Aquí será un partido diferente, jugamos como locales y no solemos cometer esos errores. Allí, en ese momento más oscuro es cuando sacamos nuestra mejor versión y eso es digno de alabar ya que demuestra hasta qué punto somos un equipo con resiliencia, que somos un equipo competitivo", ha añadido el preparador del Yeclano quien señaló que los dos goles encajados en Soria llegan de dos errores que cometen pocas veces.

A la hora del analizar al Numancia de cara al encuentro de este domingo, Adrián Hernández apuntaba que los rojillos son un equipo que buscará las situaciones de área, balón parado y centros laterales. "Es un equipo que lo tiene claro, no le va robar, va a sacar por fuera, cruzado o en paralelo a través de sus centrales o laterales y tiene muy preparadas las caídas tras las disputas de Lupu o Alain, siempre muy atentos tanto Cristian, como las bandas o Carlos y eso es perfecto para venir a La Constitución", ha añadido.

El preparador del Yeclano ha explicado al respecto que su equipo tiene alternativas al juego que presente el Numancia ya que en su campo han ganado de diferentes maneras y han "hecho cosas en función de los rivales. "Estamos preparados para alternar y tener un plan A, B y C en defensa y ataque porque es un rival que va a circular poco o nada, va a enviar y vamos a estar pendiente de eso", ha expresado para asegurar que, en caso de adelantarse en el marcador, su equipo jugaría igual ya que "solemos especular poco", reconociendo que han tenido que realizar ajustes tácticos durante la semana para afronta el choque ante los rojillos.

Ha afirmado que la temporada de su equipo es de matrícula de honor y "vamos a ver si conseguimos el Cum Laude". "A ver si podemos ganar y ascender a Primera Federación, que es muy difícil y complicado, nos ha tocado el camino más difícil pero hay que estar orgullosos de cómo lo estamos haciendo. El presupuesto del Numancia triplica al nuestro. La presión, de alguna manera, la tienen ellos. Hay que disfrutar, jugar y no entrar en ningún tipo de juego que no sea fútbol", ha aseverado.

El entrenador espera un gran ambiente en La Constitución, un ambiente "similar al del Lleida e incluso aumentado". En este sentido, ha pedido a los aficionados que se conviertan en el jugador número 12 animando al equipo "siempre desde el respeto y la educación". "A mis jugadores les digo que hay que salir a luchar, a apretar, es mi forma de vivirlo. Nadie verá que me meto con nadie, no caben los insultos. Cabe animar y tenemos que ser educados", ha significado.

Hacia el final de su intervención Adrián Hernández, profesor de Secundaria y licenciado en ADE y periodismo, ha apuntado que la prensa debe dar ejemplo y no difamar. Igualmente, sobre los vídeos de arbitrajes del partido de ida ha preguntado que "¿a quién benefició el árbitro?" en ese partido, añadiendo que también el Yeclano tenía vídeos del árbitro que no han sacado porque "hay que tener clase". "¿A quién benefició el árbitro?, ¿me has visto hablar del árbitro? Y no fuimos beneficiados para nada, hay que tener clase. El partido se acaba a los 90 minutos, los 95 o los 100, lo que dure y luego nos damos la mano. A que no ha habido ningún problema entre Javi Moreno y yo, la revés nos dimos un abrazo y a competir. Es más lo que se genera alrededor, y no digo en Soria, ni en Lleida ni en Murcia ni en Alicante, en general. Vamos a dedicarnos al fútbol, a disfrutemos, en los 95 minutos entendemos que todos quieren ganar, que el pan hay que comérselo, tú quieres terminar y yo quiero el tuyo, es así. Termina y nos damos la mano", ha concluido el entrenador del Yeclano.