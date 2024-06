El Numancia, a todo o nada

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria

El C.D. Numancia está a 90 minutos, ó 120 si hay prórroga, del éxito y la consiguiente explosión de alegría, o de la decepción en esta temporada 2023-2024 que hoy echa el telón. A un partido de cumplir con el objetivo de la temporada o continuar en Segunda Federación.

El equipo que dirige Javi Moreno afronta esta tarde ante el Yeclano Deportivo en tierras murcianas el encuentro de vuelta de la final de la promoción de ascenso a Primera. Acude con la ventaja que le proporciona el 2-1 cosechado en la ida en Los Pajaritos, un resultado que le permitiría ascender si empata o gana sobre el verde del campo de Las Constitución. En caso de empate en la eliminatoria al término de los 90 minutos el choque se iría a una prórroga que, en caso de seguir empate, daría el salto de categoría al equipo murciano.

Los de Javi Moreno saltarán a la terreno de juego con el reto de lograr el objetivo de la temporada y siendo conscientes de la dificultad de la empresa debido al juego de un Yeclano Deportivo que estará bien arropado por su público. Con todo, el peor enemigo del Numancia es el propio Numancia, un equipo que salta al verde a ganar y ques es capaz de lo mejor y de lo peor. Un equipo que puede mostrarse firme atrás y generar peligro, imagen que se corresponde especialmente con los encuentros de casa; o ese equipo que no es capaz de llevar el peso del encuentro y que concede en exceso atrás, una imagen de equipo vulnerable que se ha correspondido con algunos encuentros a domicilio. ¿Qué Numancia se verá es una de las incógnitas del encuentro? Cada partido es diferente. Todo un mundo. Espera lo mejor, prepárate para lo peor.

Por los demás, es raro el encuentro en el que los rojillos no generan peligro ante la meta rival. Los de Javi Moreno tendrán alguna ocasión y el acierto en las mismas será también clave ante un rival que, de una manera o de otra, está obligado a buscar la meta de Dorronsoro.

Sobre el once rojillo, lo único claro es que Javi Moreno no podrá repetir el del pasado finde al no contar con Diego Royo. El técnico rojillo tampoco puede contar con Asier Grande, igualmente sancionado, por lo que Nacho Pastor se intuye como sustituto en una zaga que tendrá que frenar el juego directo que plantee un Yeclano Deportivo que necesita al menos un gol para igualar una eliminatoria abierta y complicada.

UN GADITANO DIRIGE EL CHOQUE

El colegiado adscrito al Comité Territorial Andaluz, José Antonio Palomares Gutiérrez, será el encargado de dirigir el encuentro de esta tarde en Yecla. Estará asistido en las bandas por Alejandro Agote Garrido y Rocío López Campos siendo el cuarto árbitro Luis Enrique Morona del Campo. El trencilla gaditano, que es debutante esta temporada en Segunda Federación, no ha dirigido ningún encuentro del Yeclano esta temporada. Dirigió al Numancia en el triunfo conseguido por la mínima ante el Ursaria con tanto de Carlos González.

AFICIONADOS ROJILLOS EN LAS GRADAS

El Yeclano Deportivo concedió 150 entradas al Numancia y esos serán los seguidores del equipo soriano que hoy estarán en las gradas de La Constitución. Entre esos seguidores habrá 30 familiares de jugadores, 30 representantes de las peñas, 20 representantes de empresas patrocinadoras y 70 abonados que entraron en el sorteo realizado por la entidad a mediados de semana.

El entrenador del Numancia, Javi Moreno, agradecía precisamente a esos seguidores rojillos su apoyo en las gradas de Las Constitución. El técnico, durante su comparecencia ante los medios, explicaba que siempre es reconfortante tener ese apoyo de familiares y seguidores. "Todo apoyo que nos ayude es de agradecer. Les pido que nos ayuden porque vamos a hacer todo lo posible por lograr el objetivo", señaló el técnico numantino. Los seguidores rojillos confían en celebrar el ascenso a Primera Federación.